FC Barcelona News: 7 février 2020; Lucas Perez et Willian Jose liés au déménagement

Barcelone: ​​Lucas Pérez apparaît comme favori pour rejoindre les géants de la Liga | COMME

L’attaquant d’Alaves Lucas Perez est devenu le nouveau favori signé par Barcelone si le club est autorisé à recruter en dehors de la fenêtre de transfert. La RFEF sanctionnera une signature si le Barça peut prouver qu’Ousmane Dembele sera absent pendant plus de cinq mois.

Willian Jose est la principale cible de Barcelone | Marca

L’attaquant de la Real Sociedad Willian Jose est également une cible et aurait été sur le radar du Barça depuis un certain temps. Quique Setien est un fan et a déjà essayé de le signer quand il était en charge du Real Betis.

Carlo Ancelotti parle de l’avenir de Lionel Messi | sport

Le patron d’Everton, Carlo Ancelotti, a été interrogé sur la possibilité que Lionel Messi joue en Premier League au milieu des rumeurs d’intérêt de Manchester City. Il l’a minimisé en disant: «Ce serait fantastique pour la Premier League. (Mais) je ne pense pas que ce soit possible. [He] est une légende de Barcelone et je suis sûr qu’il veut terminer sa carrière là-bas. “

Rivaldo: Messi a le droit au monde d’être en colère contre Abidal | Marca

Rivaldo estime que Lionel Messi a le droit d’être en colère contre le directeur sportif de Barcelone, Eric Abidal. Il a déclaré: «Messi a parfaitement le droit au monde d’être en colère contre Abidal à propos de la façon dont il s’est plaint du professionnalisme de certains joueurs à l’entraînement, surtout quand il n’a cité aucun nom spécifique. Cela a remis en question l’ensemble de la main-d’œuvre. »

La sortie de la Copa del Rey donne à Setien plus de temps pour travailler avec les joueurs du Barça | sport

La sortie de Barcelone de la Copa del Rey est un coup dur pour Quique Setien et ses joueurs, mais accordera plus de temps au nouveau manager pour travailler avec ses joueurs. L’entraîneur aura plus de temps en milieu de semaine pour travailler sur des tactiques spécifiques sur le terrain d’entraînement et peut se concentrer uniquement sur la Liga et la Ligue des champions.

Le président du club s’exprime sur l’intérêt de Barcelone pour l’attaquant | Témoin de sport

Le président de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, a déclaré qu’il n’avait pas encore entendu parler de Barcelone à propos de Willian Jose. Il a dit: “Je ne sais pas s’ils vont nous appeler, mais ils ne l’ont pas encore fait. C’est un joueur important pour nous et il nous manquerait sûrement. Il nous reste de nombreux matchs et nous avons besoin de tout le monde. »