FC Barcelona News: 7 janvier 2020; Barcelone voyage en Arabie saoudite, un autre jeune brésilien scouté

Le Barça se dirige vers l’Arabie saoudite | FC Barcelona

Le FC Barcelone est en route pour l’Arabie saoudite, où se déroulera la Super Coupe d’Espagne du nouveau look du 8 au 12 janvier. Le Barça affrontera l’Atlético Madrid dans la deuxième demi-finale jeudi, et en cas de victoire, il rencontrera le Real Madrid ou Valence à Finale de dimanche.

Équipe du FC Barcelone pour la Super Coupe d’Espagne en Arabie Saoudite | FC Barcelona

Le Barça se rendra en Arabie saoudite mardi pour la Super Coupe d’Espagne remaniée dans laquelle il affrontera l’Atlético Madrid en demi-finale avec une finale possible contre le Real Madrid ou Valence. L’entraîneur Ernesto Valverde a nommé une équipe de 24 joueurs pour le tournoi.

La Super Coupe d’Espagne revisitée | FC Barcelona

Cette semaine marque la première édition de la Super Coupe d’Espagne remaniée. Avec une nouvelle date, un nouveau format et un nouveau lieu, beaucoup de choses ont changé pour ce qui, depuis sa création en 1982, a toujours été une rencontre de pré-saison à deux pattes entre les champions en titre de la Liga et de la Copa del Rey.

La «dépendance Messi» de Barcelone est un problème | ESPN

Le nul 2-2 de Barcelone à l’Espanyol devrait être le énième réveil d’Ernesto Valverde. Ce n’est pas seulement le fait qu’ils n’ont pas battu une équipe qui est la dernière à la table et qui n’a pas gagné à domicile en Liga depuis la saison dernière. C’est l’apathie de leur jeu, la façon dont ils ne prennent vie que pendant de brefs moments et uniquement en raison de la qualité individuelle plutôt que d’une accumulation durable.

Barcelone veut le milieu de terrain brésilien Matheus Fernandes | Football Espana

Barcelone est intéressé par le recrutement du milieu de terrain brésilien Matheus Fernandes de Palmeiras, selon Globoesporte. Le joueur de 21 ans n’a rejoint le club qu’il y a un an avec un contrat de 3,5 millions d’euros de Botafogo, mais n’a pas pu empêcher la première relégation du club brésilien de la division supérieure le mois dernier.

Arda Turan quitte Istanbul Basaksehir mais il ne reviendra pas à Barcelone | Marca

La surprise de la fenêtre de transfert de Barcelone en janvier n’a pris que sept jours pour arriver, Arda Turan ayant écourté son prêt avec Istanbul Basaksehir, qui devait expirer cet été, mais il ne reviendra pas au Blaugrana.

Barcelone signalera les personnes impliquées dans le chant offensif dans le derby de l’équipe B | Marca

L’Estadi Johan Cruyff a accueilli le derby catalan entre les équipes B de Barcelone et d’Espanyol au cours du week-end, mais il a produit des scènes laides avec des insultes criées et des allégations de slogans nazis. Entre 20 et 25 personnes seraient à l’origine des insultes, Barcelone prenant rapidement des mesures contre elles.