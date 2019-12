FC Barcelone: ​​Arturo Vidal révèle être heureux à Barcelone et ne donne aucune lumière sur son avenir | Ligue de Santander | Espagne Espagne

Barcelone Il commence déjà à planifier son 2020. L'équipe du Barça est au sommet de la Ligue de Santander et Ernesto Valverde Il n'a pas l'intention de le laisser encore une fois, il analyse donc la situation de certains joueurs afin de savoir qui il aura et qui ne le fera pas. Dans cette question, le nom de Arturo Vidal, qui ne termine pas sa place dans le onze de départ mais qui est l'un des plus importants.

Le volant a montré avant la Sports Alavés Que chaque fois qu'ils vous donnent confiance, cela peut être essentiel. De la directive du Barça, ils ne veulent pas l'abandonner, mais il y a quelques semaines en conversation avec TV3Il a révélé qu'il n'était pas content.

«Ils ont passé plusieurs matchs auxquels je n'ai pas joué. Parfois, je réussissais bien et l'autre match ne me touchait pas. Cela me rend triste. Mais il faut être objectif et vivre au jour le jour '', a-t-il ajouté en novembre.

Inter Milan c'était le grand favori pour l'avoir dans leurs rangs; Cependant, à l'arrivée au Chili pour vivre Noël et la fin de l'année, Vidal Il a été interrogé sur son avenir.

«C'est un problème que je laisse à mon agent. Je ne m'en inquiète pas et moins maintenant que je suis en congé. J'ai déjà fait mon travail et c'est mon représentant qui doit le faire. Je suis très heureux à Barcelone, donc quand je reviendrai à l'entraînement, nous le verrons », a-t-il expliqué.

«J'espère pouvoir continuer à abandonner et à rester longtemps en Europe. Je suis près de 100 buts à jouer là-bas et je suis très satisfait. Ce n'est pas moi qui décide ou non de jouer, c'est l'entraîneur. Mais les gens le voient, donc cela me calme et je continuerai à profiter de toutes les opportunités pour continuer à marquer, ce que j'aime, et j'espère augmenter les titres que nous avons devant nous à la fin de la saison », a-t-il ajouté.

Vidal quittera-t-il Barcelone?

Quelques jours après le début de marché des transferts d'hiverle Inter Milan a lancé sa dernière offensive pour la signature de Arturo Vidal, qui n'étant pas considéré comme un incontestable pour lui FC Barcelona, a été placé sur la rampe de départ du club du Barça.

Selon le journal «Mundo Deportivo», le cadre italien continue d'insister sur la signature du volant chilien et a déjà contacté son représentant, Fernando Felicevich, pour lui proposer ainsi qu'à la Barcelone un virement de mi-saison avec option d'achat de 20 millions d'euros.

