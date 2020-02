FC Barcelone: ​​bon butin pour si peu d’idées, Conexion Barcelona, ​​Adrià Corominas | Ligue des champions d’Espagne

Mis à jour le 26/02/2020 à 01:16

ADRIÀ COROMINAS [@adriacat]

Le meilleur du jeu pour lui Barça Il se résume en deux mots: le résultat. Un mal mineur vu que les Blaugrana ont terminé le match à 10 joueurs pour l’expulsion absurde d’Arturo Vidal, que Piqué s’est blessé et que Busquets a vu un autre jaune qui l’empêchera également de jouer le retour au Camp Nou.

Au départ, j’ai été surpris par les onze que Setién a sortis, un gars qui dit toujours que ses idées ne sont pas négociables mais qu’en prenant Arturo Vidal et le pire Rakitic de ces dernières années, il est revenu aux origines de Valverde. Je m’attendais à une audace un peu plus offensive, avec Ansu Fati ouvrant le terrain et avec Arthur, qui semble récemment retrouver son niveau, dans l’équipe de départ. La réponse pourrait être que Setién s’attendrait à une approche plus agressive de la part de ceux de Gattuso, tout à fait à l’opposé de ce qui a été trouvé. La Naples est apparue avec peur, refermée sur la chaux et le chant comme s’il n’y avait pas de lendemain, avec l’intention de ne laisser aucun espace et de profiter des contre pour surprendre. Une tactique qui a fonctionné comme un charme malgré la domination totale des Catalans.

Au final, dans la seule fissure trouvée par le Barça, le but de Griezmann est venu après un grand jeu collectif. Un autre objectif décisif du Français qui me fait penser que le Barça, au Camp Nou, mettra les choses en place, mais comme l’a dit Messi, si l’équipe ne s’améliore pas et ne récupère pas de troupes (vous n’aurez que 12 joueurs pour affronter le retour !), “Ne nous donne pas de gagner la Ligue des Champions”.

