FC Barcelone: ​​Ernesto Valverde a pleuré n’a pas retenu ses larmes au revoir à l’équipe première | Espagne Espagne

Mis à jour le 15/01/2020 à 06:35

Son départ a été chanté et lundi dernier tout a été consommé. Après plusieurs rumeurs d’une éventuelle marche, Ernesto Valverde a cessé d’être entraîneur de Barcelone après près d’une semaine de l’élimination douloureuse en Super Coupe d’Espagne aux mains de l’Atlético de Madrid à Jeddah. Le conseil d’administration du club a décidé de “rechercher un nouvel élan”.

Ernesto Valverde il a vécu ses dernières heures Barcelone d’une manière très mouvementée. De plus, lundi, il a dirigé l’entraînement du Barça sans problème. Plus tard, le président Josep Maria Bartomeu l’a informé de sa décision et le directeur technique a rassemblé toute l’équipe pour lui dire au revoir. Là, il n’a pas pu supporter les larmes, selon Mundo Deportivo dans son édition numérique.

Les médias catalans susmentionnés mentionnent que «Valverde Il a vécu un dernier jour de forte charge émotionnelle. » À l’ancien DT de Barcelone Il a été très affecté par son départ du club après deux saisons et demie au Camp Nou où il a tout gagné localement, mais en Ligue des champions il n’a pas été à la hauteur.

Ce qui est venu ensuite a changé un peu l’état de Valverde

Cependant, les messages personnels qu’il a reçus des poids lourds de «Barza», ainsi que sur les réseaux sociaux tels que Twitter et Instagram, ont un peu changé son visage. Il est reconnaissant, malgré le licenciement, d’avoir formé l’une des meilleures équipes du monde.

C’est maintenant Quique Setién qui occupe le poste de stratège Barcelone. Il a déjà dirigé son premier entraînement avec le plongeur culé et dimanche il a un duel clé contre Grenade pour LaLiga Santander. S’il ne gagne pas, son équipe pourrait perdre la pointe du tournoi aux mains du Real Madrid.

ICI PLUS DU MONDE DU FOOTBALL …