FC Barcelone: ​​le transfert Arturo Vidal Inter Milan Antonio Conte attend fin janvier 2020 | Signatures Espagne

Mis à jour le 04/01/2020 à 07:00

Arturo Vidal vivez vos heures les plus difficiles en tant que joueur Barcelone et pas seulement parce qu’il n’est pas partant dans l’équipe dirigée par le directeur technique Ernesto Valverde. Ces derniers jours, le milieu de terrain chilien a poursuivi son club actuel pour 2,4 millions d’euros, le tout concernant un concept de paiements non donnés pour les objectifs à la fin de la saison dernière.

L’Association des footballeurs espagnols (AFE) et LaLiga de Fútbol Fútbol (LFP) ont décidé de ne pas accepter la demande de Arturo Vidal contre Barcelone, donc le milieu de terrain devra utiliser la voie légale ordinaire. Maintenant, plus que jamais, on parle de son éventuel transfert à Inter Milan sur le marché des transferts de janvier déjà ouvert en Europe.

Ce samedi, le journal italien La Gazzetta dello Sport fait valoir que l’entraîneur du Inter Milan, Antonio Conte, est convaincu que Vidal partira sans problèmes Barcelone Cap sur son équipe. De plus, il attendra jusqu’à la fin du mois de janvier, date à laquelle il clôt le livre des transferts d’hiver dans le Vieux Continent.

Arturo Vidal ira-t-il enfin à l’Inter Milan?

Il est même mentionné que dans le magasin Neroazurra mettra environ 12 millions d’euros pour reprendre les services de l’international avec l’équipe nationale chilienne. Dans le «Barza», ils demandent, au moins », que l’offre ne tombe pas en dessous de 20 millions.

D’un autre côté, la première équipe de Barcelone fera face à un duel crucial contre l’Espanyol en tant que visiteur pour la 19e journée de LaLiga Santander. Il est obligé de gagner pour que le Real Madrid, qui entre en collision avec Getafe, ne l’atteigne pas à la pointe.

