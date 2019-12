FC Barcelone: ​​Lionel Messi pourrait atteindre l'objectif 50 pour la neuvième année | Ligue de Santander | Espagne Espagne

Lionel messi Il n'a pas connu le meilleur début de saison. Les blessures l'ont attaqué et nous avons dû attendre de le voir sur le terrain, mais il semble retrouver son meilleur niveau. Ce samedi, il a l'occasion de battre un nouveau record dans la Barcelone vs Alaves pour le 18e jour de Ligue de Santander.

Jusqu'à présent, Messi a 49 buts en 57 matchs, il est donc sur le point d'atteindre cinquante buts en une année civile à Barza pour la neuvième fois. Une folie qui prend plus de valeur si l'on considère qu'au cours des cinq dernières années elle a dépassé les 50 points.

Robert Lewandoski, devant Bayern Munich, sera le monarque cette année avec 54 à ce jour, un jalon qui Messi obtenu quatre fois en 2010. 2012, 2016 et 2018; et quatre de plus pour Cristiano Ronaldo (2011, 2013, 2014 et 2014). Le Portugais a déjà clôturé 2019 avec 39 buts à son actif, 10 de moins que Leo, il n'a pas été le meilleur de ces quatre dernières années.

Depuis 2009, seuls les Polonais, Luis Suarez avec lui Ajax (46) et Harry kane (56) s'est faufilé sur le podium avec Messi et ‘CR7’.

«Lewa» et le Marocain Abderrazak Hamdallah (50) surpassent Messi, Gabriel Barbosa «Gabigol», le Bolivien Carlos Saucedo (43), Kylian Mbappé (42) et Raheem Sterling (41), en plus de Cristiano (39).

Le classement des buts de Messi année après année

2009 Messi 41 G / 64 PJ – Luis Suárez 46 (1er mondial)

Messi 60 G / 64 PJ 2010 (1er monde)

2011 Messi 59 G / 70 PJ – C.Ronaldo 60 (1er)

2012 Messi 91 G / 69 PJ (1er au monde)

2013 Messi 45 G / 47 PJ – C.Ronaldo 69 (1er)

2014 Messi 58 G / 66 PJ – C.Ronaldo 61 (1er)

2015 Messi 52 G / 61 PJ – C.Ronaldo 57 (1er)

Messi 59 G / 62 PJ 2016 (1er mondial)

Messi 54 G / 64 PJ 2017 – Kane 56 (1er)

Messi 51 G / 54 PJ 2018 (1er mondial)

Messi 49 G / 57 PJ 2019 – Lewandowski 54 (1er)

