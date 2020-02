FC Barcelone: ​​Quique Setién révèle que son objectif avec l’équipe est la Ligue des champions | Espagne Espagne

Mis à jour le 01/02/2020 à 09:37

Barcelone vivre une nouvelle ère par la main de Quique Setién. L’entraîneur est arrivé dans l’espoir de relever le jeu de l’équipe qu’Ernesto Valverde n’a jamais fini de trouver et d’élever le très attendu Ligue des champions, tournoi que les Catalans ne peuvent plus remporter depuis 2015. En conversation avec Mundo Deportivo and Sport et L’Esportiu ont révélé quels étaient leurs objectifs.

«Il est vrai que certains joueurs ont du mal à sortir de cette zone de confort, mais c’est une exigence, ce n’est plus négociable, il faut le faire. Parce que c’est bon pour l’équipe et si nous voulons tous le faire et l’améliorer et qu’ils m’ont aussi amené à cela, nous devons le faire et nous devons essayer de le faire », a-t-il expliqué. Setien.

Il a également laissé des phrases pour mettre en évidence des acteurs clés comme Depuis Jong. «Vous pouvez vous attendre à tout. C’est un garçon tellement appliqué qu’il n’a pas de fesses. Tu ne sais pas où ça peut être. Il est vrai qu’il ne fera jamais ce qu’Iniesta a fait, mais il donnera une bonne performance car son attitude est toujours merveilleuse. »

Dans L’Esportiu, il a laissé la phrase la plus directe de toutes en affirmant “Que sur ma pierre tombale, il est dit que j’ai gagné une Ligue des Champions avec le Barça.”

Sur Lionel messi, la meilleure star de l’équipe, a souligné son importance: «J’espère que nous le rendrons si heureux qu’il a hâte de rester. Il sera là à l’avenir, je n’ai aucun doute, mais nous devons compter sur l’équipe pour être plus fort. »

Willian à Barcelone en 2020?

Nous devons garder à l’esprit que l’équipe nationale brésilienne de 31 ans se termine avec Chelsea à la fin de la saison, donc le ‘Barza’ espère qu’il ne renouvellera pas son lien pour qu’il arrive au Camp Nou sans frais certains. Cela arrivera-t-il?

D’un autre côté, la première équipe de Barcelone derniers détails pour son match ce dimanche contre Levante en tant que local pour la 22e journée de LaLiga Santander. Ceux menés par Quique Setién viennent de battre Leganés 5-0 pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey 2019-2020.

