FC Barcelone, déclaration sur les mesures mises en œuvre par la crise des coronavirus

“Compte tenu de la situation générée par la transmission du coronavirus, et dans le but de préserver la protection et l’intégrité de ses partenaires, peñistas, fans, athlètes, visiteurs et employés, le FC Barcelone a assumé les indications et recommandations préventives des autorités sanitaires. compétent

1) Par conséquent, pendant au moins les deux prochaines semaines, tous les matches des compétitions professionnelles, amateurs et d’entraînement se tiendront à huis clos. Le Club rendra aux acheteurs les montants des billets de tous les événements sportifs concernés par cette mesure et le voyage à Majorque pour ce week-end acquis par le biais du Barça Déplacements.

2) Le Club a également décidé d’annuler le tournoi de la Coupe du monde de l’Académie du Barça qui se tiendra à Barcelone pendant la Semaine Sainte et a suspendu ses activités à l’Académie du Barça en Chine, au Japon, à Dubaï et au Koweït, ainsi que des événements dans certaines cliniques de l’Académie du Barça, suivre les instructions des autorités sanitaires locales.

3) Il a également été décidé d’annuler les déplacements des équipes d’entraînement vers les tournois et matchs amicaux prévus au cours des mois de mars et avril.

4) L’Espace social a également décidé de suspendre ses activités liées au différend des matches du 22 mars au Camp Nou contre Leganés, comme l’action de Llotja Oberta à l’Estadi, la photo d’enfants avec le Première équipe et l’action des Héros du Barça qui présente différents jeunes membres qui sortent cette année la catégorie enfant pour sortir sur le terrain de la main des joueurs du Barça. Quant à l’activité des rochers, la rencontre d’Aragon, de La Rioja et de Navarre et le 25e anniversaire du PB d’Alcorisa, prévues le samedi 14 mars à Alcorisa (Teruel), ainsi que la rencontre de Peñas ont été reportées des Baléares prévue pour le 13, la veille du match Majorque-FC Barcelone.

5) Elle affectera également les programmes et activités de la Fondation. Le festival a été reporté à Bekaa (Liban) à l’occasion de la Journée internationale de la femme, le programme a été arrêté au Liban dans les écoles, plusieurs actions de Solidarity Farmhouse et le campus qui se tiendra à Lloret avec la Fondation Guitart et Fondation Villavecchia et les actions de visites des joueurs et Robot Pol aux hôpitaux.

6) Le reste de l’activité ordinaire du Club est maintenu normalement, bien que les employés aient été invités à prendre des mesures d’hygiène de précaution qui avaient déjà été communiquées à l’époque lors de la séance d’information sur le Coronavirus en charge de l’épidémiologiste Dr. Magda Campins et responsable de la santé au travail au FC Barcelone, Dr. Jaume Padrós. Le Club a également limité ceux jugés essentiels aux voyages professionnels.

Le Club poursuivra l’évolution de cette urgence sanitaire pour anticiper d’autres possibles effets internes et externes, regrette les désagréments que ces actions peuvent occasionner et remercie par avance la compréhension, la prédisposition et la collaboration de tous pour faire face à cette situation exceptionnelle. “