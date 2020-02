FC Barcelone, la chaîne SER démontre la relation d’I3 Ventures avec des comptes Facebook critiques

Le Cadena SER a publié des documents qui démontreraient la relation d’I3 Ventures avec les canaux Facebook dans lesquels des informations critiques ont été publiées avec des joueurs et anciens joueurs du FC Barcelone, d’anciens dirigeants et futurs candidats ou divers personnages de l’orbite Blaugrana. Le club et l’entreprise avaient nié toute relation avec ces pages. La station a publié un document de 36 pages signé par Nicestream, une société détenue par le chef de I3 Ventures, dans laquelle les données des réseaux sociaux ne sont accessibles qu’aux administrateurs. De plus, «Respect et sport» est associé à un site Web appartenant à I3 Ventures. Les professionnels de la surveillance des réseaux sociaux ont exprimé tout au long de la journée dans les médias catalans l’étrangeté pour le montant élevé des services rendus par l’entreprise précitée, environ un million d’euros. Le scandale est monumental et les voix qui demandent des explications et même la démission du conseil d’administration augmentent.

📌 SEGONA PROVA

📍 Aquest l’informe reconegut pel Barça al qual hem tingut accés

Ha Hi ha déteste l’impact des Pàgines que vous ne pouvez obtenir qu’administradorshttps: //t.co/C6e5bwrACo

– La Llotja del Què t’hi Jugues (@LaLlotja) 17 février 2020