FC Barcelone pour Neymar: Griezmann n’est pas opposé à son arrivée et donne l’O.K. autour du Brésilien | Transferts 2020, été, hiver Espagne

Mis à jour le 07/01/2020 à 06:28

Antoine Griezmann cela ne signifiera aucun problème pour le retour de Neymar au FC Barcelona au milieu de cette année. Selon le journal catalan «Mundo Deportivo», le Français est tellement sûr de sa position sur la liste qu’il n’a eu aucun problème à donner son accord au retour du Brésilien au Camp Nou après trois saisons.

La source susmentionnée indique que Griezmann est conscient qu’avec Neymar dans le Barceloneet le retour du «MSN» avec Lionel messi et Luis Suarez, peuvent perdre une certaine importance dans l’équipe. Cependant, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid n’est pas incompatible avec le trident et dispose d’outils pour se battre pour un poste.

“[…] Il sait que plus il y a de qualité dans l’équipe, mieux c’est. Messi et Suarez ils sont superclasse, bien sûr, mais avec 33 ans, ils espaceront eux-mêmes leurs apparences, comme le veut la logique », dit« MD »à propos de la position de Griezmann sur le retour de Neymar au Can Barça.

Le bon visage que Griezmann a mis sur la possible signature de Neymar est dû à la bonne relation que les deux ont. Ce ne sont pas de grands amis, mais ils en ont plusieurs en commun, comme Kylian Mbappé. De plus, ils ont échangé des éloges publiquement. Ainsi, si le Français est interrogé sur sa paire brésilienne, il n’aura aucun problème à lever le pouce.

Neymar très sûr de revenir

Neymar a assisté au renouvellement des votes de Luis Suárez et sa femme Sofia Balbi non seulement à cause de la grande amitié qu’il entretient encore avec les Uruguayens. Il l’a également fait pour assurer son retour FC Barcelona en 2020 après les négociations frustrées lors du dernier marché des transferts d’été.

Le crack brésilien du PSG a profité de sa présence à Punta del Este pour faire comprendre aux poids lourds des costumes, dont Suárez, Messi, Busquets et Alba, qui est toujours déterminé à retourner au Camp Nou au milieu de l’année prochaine.

Neymar est conscient qu’avec le soutien des référents de Barcelone exercera une pression sur le conseil d’administration et il ne cessera d’insister sur son transfert. Du côté de la star sud-américaine. Il fera tout son possible pour que les négociations aboutissent à un bon port.

