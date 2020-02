FC Barcelone, Setién: “Dans la deuxième partie, le jeu était totalement contrôlé”

Quique Setién a voulu souligner au BarçaTV le contrôle exercé par son équipe dans la deuxième partie du match contre l’Athletic Club: «Ils nous ont compliqués dans la première partie mais dans la seconde nous avons eu le jeu totalement contrôlé. Marc n’a pas eu à intervenir et ils ont atteint l’objectif quand il n’y avait pas le temps de réagir. Nous avons manqué de succès, mais cela viendra. Il faut être positif et voir que l’équipe a bien fait les choses. Piqué? Il était malade et a été remarqué qu’il était fatigué de la demande présentée par Williams. Ce sont des circonstances qui doivent être acceptées. »