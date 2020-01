FC Barcelone, Setién: “Je suis très content de tout”

Quique Setién a exprimé sa satisfaction quant au développement des premiers jours sur le banc du FC Barcelone: ​​”La semaine s’est très bien passée, bien mieux que ce à quoi je m’attendais. Vous avez toujours une incertitude sur la façon dont les joueurs vont réagir, mais j’ai été surpris voir l’attitude qui a été de travailler et accepter les changements que chaque technicien propose en arrivant sur un site. Je suis très content de tout. Chaque matin quand je me lève je pense: “Hôte, je vais former ces joueurs”.