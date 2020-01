FC Barcelone, signatures: offre de Matheus Fernandes al Palmeiras pour 2020 Espagne

Mis à jour le 01/09/2020 à 10:46

Il a déjà été question de Matheus Fernandes, milieu de terrain de beaucoup de jeu en première ligne de Palmeiras, mais il n’était pas encore titulaire incontesté de «Verdao». Si mercredi dernier, le Barcelone Il avait manifesté de l’intérêt pour le footballeur brésilien, ce jeudi – à quelques heures du match contre l’Atlético de Madrid – le journal Globoesporte s’assure que les chefs d’équipe catalans négocient avec leurs homologues de Sao Paulo pour l’amener en juin 2020.

Selon les médias brésiliens, Barcelone aurait présenté une première offre de six millions d’euros pour la promesse de l’institution, à laquelle Palmeiras refusera et enverra une contre-offre. Le «Verdao» l’a embauché l’année dernière en échange de 3,5 millions d’euros, en provenance de Botafogo, et il ne serait pas heureux de le vendre au «Vieux Continent» pour seulement trois millions de plus.

Si Barcelone le voit comme un milieu de terrain possible pour accompagner Arthur, Frenkie de Jong et compagnie, Palmeiras ne désespérerait pas d’une vente immédiate.

Dans le Brasileirao

L’année dernière, Matheus Fernandes a disputé 11 matchs officiels avec le maillot de Palmeiras, mais pour l’actuel entraîneur, Vanderlei Luxembourg entend lui donner plus de minutes pour rivaliser avec les autres milieux de terrain de l’équipe.

Avec 1,83 mètre de haut et 67 kilos de poids, Matheus Fernandes se caractérise par être un très bon flyer de jeu, une priorité pour laquelle les Culés le considèrent comme une option pour leur milieu de terrain.

