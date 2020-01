FC Barcelone vs Grenade: Quique Setién et l’encours de la dette en tant que DT: il n’a jamais gagné à ses débuts | Santander League 2020 Espagne

Mis à jour le 17/01/2020 à 07:11

Le match qui se fera face Barcelone contre Grenade ce dimanche 19 janvier, dans le cadre de la date du 20 LaLiga Santander, ce sera très spécial pour Quique Setién. Ce sont les débuts de l’entraîneur cantabrique sur le banc du Barça et l’occasion de mettre fin à une mauvaise course qui l’a toujours poursuivi.

Bien que cela semble incroyable, le remplacement de Ernesto Valverde dans le Barcelone Il n’a jamais gagné à ses débuts comme entraîneur lors des sept premières qu’il a eues. Ni avec Racing Santander ni Real Betis, l’entraîneur de 61 ans n’a pas pu savourer la victoire lors de son premier match.

Tout a commencé lors de la saison 2001-02. A la tête du Racing Santander, il a perdu face au Racing Ferrol (2-0). Deux ans plus tard, avec le plongeur du Poli Ejido, il est tombé contre Cadix (2-1) et en 2006, sur le banc de l’équipe de Guinée équatoriale, il n’a pas pu affronter le Cameroun (3-0).

La «malédiction» de Setién s’est poursuivie à Logroñés en 2008 après un match nul (3-3) contre Cultural Leonesa. Deux ans de plus, il a répété une égalité (1-1) contre Mirandés et en Première Division d’Espagne, il n’a pas pu gagner avec l’U.D. Las Palmas (0-0 contre Villarreal) et Real Betis (2-0 contre le FC Barcelone).

Quique Setién a signé un contrat avec Barcelone jusqu’au milieu de l’année 2022. (Photo: .)

En tant que local et avec le meilleur club qui a pu croiser son chemin, Quique Setién vise sa première victoire en débuts. L’ancien footballeur a également quelques jours de formation pour l’équipe, mais il gère parfaitement le style et veut le prouver dès le départ.

Setién, 61 ans, est célèbre pour son engagement dans le type de football que le Barça a montré dans ses meilleures années – sous la tutelle de Johan Cruyff et Pep Guardiola – lorsque l’équipe a monopolisé la possession du ballon et a vaincu les défenses rivales avec passes profondes et grands changements de rythme.

Le technicien Betis devrait rendre la joie à l’équipe et réussir à le garder devant le Real Madrid dans une lutte serrée pour le titre. Les rivaux traditionnels sont à égalité avec 40 points au milieu de la saison, mais le Barça mène par la différence de buts.

Mais au-delà de tout espoir, le cursus de Setién est loin d’être brillant: il a dirigé moins de quatre ans en première division et n’a jamais remporté de trophée. Il a été licencié du Betis, son dernier club, après que l’équipe ait terminé dixième de la ligue.

«El Chiringuito» a atteint la ville de Quique Setién pour interviewer des vaches.

PLUS DE NOUVELLES DE FOOTBALL …