FC Messina-Savoy 1-0, Peloritans en neuf mais victorieux avec Dambros sur penalty

MESSINA. Jeu très important en vue de la victoire au championnat, le Savoia il ne peut plus échouer s’il veut espérer récupérer des points sur Palerme, blancs sur scène à «F. Scoglio ”contre le redoutable FC Messina qui veut récupérer la troisième place dans la grille des séries éliminatoires.

DE VENA ESSAYE, MAIS NE FAIT PAS

Tascone et De Vena immédiatement dangereux pour l’Oplontine, conclusion de l’extérieur du premier et tap-in du second mais Marone est réactif et désamorce. A 20 ‘Scalzone est mis KO, blessé, Orlando entre. Jeu équilibré mais les blancs restent sans aucun doute plus dangereux, à 21 ‘de Gatto sur un coup franc du numéro un jaune et rouge. Réaction des invités confiés à De Vena, l’attaquant trouve le chemin du but mais l’arbitre annule pour hors-jeu. La première mi-temps se termine avec des filets blancs, l’équilibre entre les jaunes et les rouges gagne.

9 MAIS MESSINE VICTORIEUSE

Dans la seconde moitié, les hôtes tentent de réagir, le premier change mais le script ne change pas. A 63 ‘les peloritani restent également en dix, deuxième jaune pour Fissore qui arrête De Vena de façon irrégulière. Les garçons de Parlato tentent de profiter de la supériorité numérique, lors de la tentative de 67 ‘d’Orlando puis de façon sensationnelle 120 “plus tard Messine reste en neuf hommes, un rouge direct pour Carbonaro qui commet la naïveté avec le jeu arrêté. Tourbillonnant de changements puis en finale la douche glacée, de Licata vient la nouvelle des deux zéro du Gialloblè à Palerme, mais au “F. Scoglio “est le FC à prendre la tête grâce à un penalty transformé par Dambros. A l’occasion directe du rouge pour Oyewale. Savoia déferle en attaque, les tentatives de Rondinella et Chironi, résistent aux Péloritains qui au coup de sifflet final conquièrent un succès inattendu qui les ramène à la troisième place du classement. L’équipe d’Oplontine gaspille une opportunité sensationnelle, le KO simultané du rosanero laisse un mauvais goût dans la bouche.