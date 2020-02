FC Messine beau et furieux, arbitrage sous accusation lors du KO contre Palerme. Les épisodes

PALERMO. Au «R. Barbera “hier après-midi Palerme a passé deux zéro leFC Messina, deux buts de Sforzini ont donné une précieuse victoire qui a permis au rosanero de conserver l’avantage sur le premier poursuivant, le Savoia.

ROSANERO CINICI, BANDE INTERROMPUE MESSINE

Une course qui, surtout en première mi-temps, a sans aucun doute vu les Peloritains plus proactifs, coupables de ne pas avoir exploité correctement certaines occasions mais aussi la direction de course a pris ses propres décisions avec quelques décisions que nous commenterons dans l’analyse du match. Au rendez-vous, les hommes de Pergolizzi arrivent en tête du classement, avec une statistique singulière qui voit souvent le rosanero mesurer les vainqueurs et un objectif nul, une situation qui s’est produite 9 fois sur 17 succès globaux. Une équipe donc qui, avec un effort minimal, parvient souvent à ramener l’intégralité de l’enjeu, précisément de cette manière, a résolu le match aller contre les Peloritains, décisif Ficarrotta. Avant-hier, seulement cinq fois de plus, Palerme avait battu un adversaire avec plus d’une différence de buts. Le FC Messine est plutôt arrivé dans le match fort d’une séquence positive de cinq matchs, qui avait permis à l’équipe jaune et rouge d’atteindre la troisième place seule dans le groupe I de la série D.

FC Messine, premier épisode

OCCASIONS ET PROTESTATIONS MESSINE

Le premier ballon potentiel de Palerme était un tir du milieu de terrain pour Roberto Floriano, l’attaquant de rosanero contrôlé à gauche et après avoir pénétré la surface de réparation, il a placé une balle insidieuse sur laquelle aucun coéquipier n’a pu trouver l’écart gagnant. Les clients répondent avec un placement de Marchetti, ballon dans la zone de la tête de Coria mais la sauvegarde du gardien de but est facile. Auparavant, c’était Dambros qui frappait de la même manière que son partenaire, le même résultat. Vives protestations pour le premier épisode sensationnel: Marchetti toujours du trocart, balle sur le deuxième poteau où Fissore est tirée de manière vraiment flagrante avec une chemise tirée bien visible, mais l’arbitre lâche prise. Le protagoniste de Kilian Bevis, s’échappe à droite et traverse dans la zone, sale, sur laquelle Coria tête anticipe le gardien et le défenseur mais le poing de Pelagotti envoie par dessus la barre transversale à bout portant. Sur les développements du coin suivant, traverser de la droite et sensationnellement au centre de la zone Fissore manque l’impact avec le ballon.

FC Messina, deuxième épisode

FORCER LA MESSINE, ROSANERO PASSES MAIS …

Quelques minutes passent et les invités attaquent toujours, la grande action personnelle de Coria libérant Bevis, la défense de Rosanero en combattant le joueur Peloritan sert par inadvertance Dambros face à Pelagotti, décisif dans le crash de Lancini. Grande action Bevis-Dambros, bel échange à droite entre les deux footballeurs du FC Messine, l’attaquant reçoit dans la zone et parvient à trouver le bon passage pour faire demi-tour et conclure le but avec une belle diagonale, les arrêts de Pelagotti sauve je rosanero. En projection offensive constante, les invités, dangereux quelques minutes plus tard avec un tir de Marchetti de l’extérieur de la surface, le ballon bloqué en deux temps par le gardien de but. À 35 minutes, la moquerie des invités se matérialise, Palerme prenant la tête grâce à Sforzini. L’action qui mène au filet génère de nombreuses protestations dans la maison Peloritan, punition de Martin du trocart droit et balle qui arrive dans la zone où Sforzini dans une tentative de frapper la tête charge le gardien Peloritan, l’action se poursuit avec un tap-in du même attaquant sur l’aide de tête de Floriano. Quelques emplacements sur le football placé et rien d’autre, vous allez vous reposer sur un à zéro pour les hôtes, mais dans les points les invités méritaient certainement plus et deux épisodes de crayon bleu enflammaient le match.

Palermo Sforzini

PROTESTATION FLORIENNE, MAINS OU PAS LES MAINS SUR CORIA?

La formation de Rosanero a commencé en seconde période, tirant de l’arrière pour Floriano, un bon contrôle mais au moment du tir, l’attaquant a été contracté par la défense Peloritan. L’attaquant se répète avec un tir au virage, puis réclame un coup de pied de pénalité pour une prise dans la zone, mais l’arbitre juge l’intervention régulière. Dangereux à nouveau le FC avec une tête de Marchetti sur une passe décisive de Coria, l’action s’arrêta pour hors-jeu. Palerme répond par une tête de Peretti sauvée en deux temps par le gardien qui risque Lancini de quelques pas. Ce dernier décisif en terminant quelques minutes plus tard, l’action verticale des Peloritains avec Bevis s’éloignant, assiste au premier poteau où le défenseur de rosanero anticipe Carbonaro prêt à déposer sur le filet. A 66 ‘, Floriano proteste toujours, contact dans la zone avec Marchetti mais il ne semble pas y avoir d’extrêmes pour un penalty, l’arbitre lâche prise. Même critère sur les mains revendiqué par Coria plus tard: coin droit et acrobatie, l’Argentin trouve le mur érigé par la défense rosanero, la balle semble rebondir sur le bras d’un adversaire mais la distance est minime, puis l’action continue et la défense bloque d’abord Carbonaro puis Pelagotti bloque un tir à distance de Coria.

Ph Palermo, supporters

SFORZINI LE FERME, INGENUO CORIA

A 73 ‘Martin punition et Sforzini de la tête sauvé par Marone. Il essaie le football placé de Marchetti et Silipo en acrobatie sur le centre de Ficarrotta, ce dernier protagoniste d’une grande action, mais le résultat ne change pas. A la fin de la journée, le doublé rosanero, encore une fois, proteste du FC Messine mais cette fois il ne semble pas y avoir de faute. L’action d’attaque des Peloritains, avec Coria qui a légèrement touché l’épaule par un défenseur se laisse tomber, le Rosanero vole le ballon et repart avec Ficarrotta à gauche, aide au centre pour Sforzini qui ferme les comptes en dépassant Marone pour la deuxième fois. Auparavant une opportunité pour Messine, fuir Bevis mais Lancini est de nouveau décisif et anticipe Carbonaro prêt à donner le coup d’envoi. Dans la dernière secousse finale pour les invités, punition de trente mètres avec Coria au service de Bevis, ce dernier saute un adversaire et du bord avec la gauche il envoie par-dessus la barre transversale. Le défi de Barbera se termine deux à zéro, les cyniques de Rosanero qui profitent des opportunités créées, protestent contre les invités pendant au moins trois épisodes dans lesquels la décision du directeur de course a laissé plus d’un doute et généré plusieurs protestations.