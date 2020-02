FC Metz 3-1 AS Saint Etienne

Il Metz a gagné 3-1 à Saint etienne lors de la réunion tenue ce dimanche au Stade Saint Symphorien. Les deux équipes sont venues gagner leurs derniers matchs. Il FC Metz est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matchs contre le Stade de Reims loin de chez soi et Racing Strasbourg dans son stade, par 0-1 et 1-0 respectivement. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, AS Saint Etienne il a remporté à domicile 2-1 son dernier match de la compétition contre Olympique de Nîmes. Avec cette défaite, l’équipe stéphanoise est placée en quinzième position après la fin du match, tandis que le FC Metz C’est le seizième.

02/02/2020

À 19:46

CET

SPORT.es

Le match a commencé pour l’équipe à domicile, qui a ouvert le score avec un peu de Opa Nguette, terminant ainsi la première période avec un 1-0 à la lumière.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe de Metzino, qui a augmenté la distance sur le tableau de bord avec un but de Habib Diallo à 63 minutes. A de nouveau marqué l’équipe locale, qui s’est distancée en se plaçant 3-0 grâce au même but Opa Nguette, qui a ainsi réalisé un doublé à la 70e minute. Mais plus tard le groupe stéphanois a réduit les écarts grâce à un but de Romain Hamouma près de la conclusion, en 89, clôturant ainsi la confrontation avec un résultat de 3-1 à la lumière.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Metz entré par le banc Thierry Ambrose, Thomas Delaine et Victorien Angban remplacer Opa Nguette, Ibrahima Niane et Vincent Pajot, tandis que les changements Saint etienne étaient Romain Hamouma, Lois diony et Zaydou Youssouf, qui est entré par Charles Abi, Miguel Trauco et Yohan Cabaye.

Dans le match, il y avait un total de deux cartons jaunes seulement pour l’équipe stéphanois. Plus précisément, l’arbitre a montré deux cartons jaunes à Romain Hamouma et Yohan Cabaye.

Après avoir remporté le match, le FC Metz il était placé avec 26 points à la seizième position du tableau de qualification à la fin du match, tandis que le AS Saint Etienne Il était à la quinzième place avec 28 points.

Le lendemain, l’équipe de Vincent Hognon fera face à Montpellier HSCtandis que le AS Saint Etienne sera mesurée par rapport à la Olympique de Marseille.

Fiche techniqueFC Metz:Stéphane Ruffier, Mathieu Debuchy, William Saliba, Loic Perrin, Miguel Trauco, Franck Honorat, Yohan Cabaye, Wahbi Khazri, Yann M’Vila, Denis Bouanga et Charles AbiAS Saint Etienne:Alexandre Oukidja, Fabien Centtonze, John Boye, Dylan Bronn, Matthieu Udol, Vincent Pajot, Kevin N’Doram, Habib Maiga, Opa Nguette, Ibrahima Niane et Habib DialloStade:Stade Saint SymphorienButs:Opa Nguette (1-0, min. 44), Habib Diallo (2-0, min. 63), Opa Nguette (3-0, min. 70) et Romain Hamouma (3-1, min. 89)