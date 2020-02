FC Metz FC Girondins Bordeaux

Samedi à 20h00 se jouera la rencontre de la vingt-quatrième journée de Ligue 1, dans laquelle nous verrons le Metz et à Bourgogne dans le Stade Saint Symphorien.

Il FC Metz atteint la vingt-quatrième rencontre avec l’intention d’améliorer ses performances dans le tournoi après avoir fait match nul 1-1 contre le Montpellier HSC dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté six des 23 matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 23 points pour et 30 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le FC Girondins Bordeaux a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Brest lors de sa dernière rencontre, il arrive donc au match avec l’illusion de récupérer des points qui restaient sur son chemin. Sur les 23 matchs qu’il a disputés cette saison en Ligue 1, le FC Girondins Bordeaux Il a gagné dans huit d’entre eux avec un bilan de 31 buts marqués contre 25 encaissés.

En référence aux performances locales, FC Metz Il a réalisé des chiffres de quatre victoires, trois défaites et quatre nuls en 11 matchs joués à domicile, ce qui montre qu’il perd des points dans son fief, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en sa faveur. Aux sorties, le FC Girondins Bordeaux Il a été battu à quatre reprises et a fait match nul à quatre reprises lors de ses 12 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, de sorte que le FC Metz Vous devez vous battre pour ne pas perdre de points dans votre stade.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements dans le fief du FC Metz et les résultats sont sept défaites et trois nuls pour les locaux. À son tour, l’équipe visiteuse est sur une lancée dans ses déplacements dans cette compétition, car elle a remporté deux matchs dans le stade de la Metz. Le dernier match joué par les deux équipes dans cette compétition a eu lieu en septembre 2019 et s’est terminé par un score de 2-0 en faveur de Bourgogne.

Actuellement, le FC Girondins Bordeaux Il est placé en tête du classement avec une différence de quatre points par rapport à son rival. Les locaux, avant ce match, sont placés à la seizième place avec 27 points au classement. De son côté, le FC Girondins Bordeaux Il compte 31 points et occupe la douzième position du classement.