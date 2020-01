FC Metz Racing Strasbourg

Samedi prochain à Stade Saint Symphorien à 20h00, le Metz et le Strasbourg au cours de la journée 20 de Ligue 1.

Il FC Metz atteint la vingtième réunion avec l’intention d’améliorer leur nombre dans le championnat après avoir tiré le dernier match joué contre Dijon FCO. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté trois des 19 matches disputés à ce jour avec un total de 17 buts en faveur et 28 contre.

Côté visiteurs, le Racing Strasbourg il a réussi à gagner lors de ses deux derniers matchs contre lui AS Saint Etienne comme local et FC Girondins Bordeos hors de leur champ, 2-1 et 0-1 respectivement, ils ont donc l’intention de profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la FC Metz. À ce jour, sur les 19 matches joués par Racing Strasbourg en Ligue 1, il a gagné dans huit d’entre eux avec un bilan de 23 points pour et 24 contre.

En concentrant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, FC Metz Il a gagné deux fois, a été battu trois fois et a tiré quatre fois en neuf matchs joués jusqu’à présent, il devra donc défendre très bien sa porte s’il ne veut pas perdre plus de points dans le tournoi. Aux sorties, le Racing Strasbourg Il a un équilibre de deux victoires, six défaites et un match nul en neuf matchs qu’il a joué jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il doit travailler dur lors de sa visite au stade. FC Metz Si vous voulez améliorer ces chiffres.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements à la maison de FC Metz et les résultats sont une défaite et trois nuls en faveur de l’équipe à domicile. Dans le même temps, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté trois matchs consécutifs à domicile contre le Strasbourg. La dernière fois qu’ils ont joué Metz et le Strasbourg En compétition, c’était en août 2019 et le match s’est terminé par un match nul 1-1.

En analysant sa position dans le classement de Ligue 1, on constate que les visiteurs sont en avance sur leur rival avec une différence de 10 points. L’équipe de Vincent Hognon Il se classe dix-septième avec 17 points dans son casier. Quant à son rival, le Racing Strasbourg, est en onzième position avec 27 points.