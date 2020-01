FC Nantes 0-1 FC Girondins Bordeos

Il Jupe a ajouté trois points à son casier après avoir remporté une victoire contre lui Nantes, qui a gagné 0-1 ce dimanche en Stade de La Beaujoire. Les deux rivaux sont venus de récolter des résultats disparates lors des matchs précédents. Il FC Nantes Il est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté la victoire 0-2 contre le AS Saint Etienne. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, FC Girondins Bordeos perdu par un résultat de 1-2 dans le duel précédent contre le Olympique Lyon et accumulé quatre défaites consécutives dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe de Nantés est sixième à la fin du match, tandis que le Jupe C’est le dixième.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, donc le résultat est resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Après la reprise est venu l’objectif de l’équipe de Bordeaux, qui était en avance avec un peu de Jimmy Briand, terminant le match avec un score de 0-1 sur le tableau de bord.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Nantes qui sont entrés dans le jeu étaient Thomas Basila et Abdoul Kader Bamba remplacer Renaud Emond et Mehdi Abeidtandis que les changements de Jupe étaient Edson Mexer, Aurelien Tchouameni et Yacine Adli, qui est entré pour remplacer Enock Kwateng, Ottavio et Nicolas de Preville.

Dans le match, un total de quatre cartons jaunes et un carton rouge ont été vus. Dans la partie des locaux, un carton jaune a été montré Andrei et Mehdi Abeid et carton rouge à Andrei (2 jaunes). Pour sa part, l’équipe visiteuse a exhorté le jaune à Nicolas de Preville et Ottavio.

Avec 29 points, le FC Girondins Bordeos il a été placé à la dixième place de la table, tandis que l’ensemble réalisé par Christian Gourcuff Il s’est classé sixième avec 32 points à la fin de la partie.

Les équipes continueront de disputer leurs prochains matchs de Ligue 1: le FC Nantes tentera de reprendre le chemin de la victoire dans son prochain duel contre le Stade Rennes loin de chez eux pendant que FC Girondins Bordeos jouera contre dans son stade le Olympique de Marseille.

Fiche techniqueFC Nantes:Alban Lafont, René Krhin, Dennis Appiah, Andrei, Charles Traoré, Ludovic Blas, Mehdi Abeid (Abdoul Kader Bamba, min.88), Abdoulaye Touré, Imran Louza, Moses Simon et Renaud Emond (Thomas Basila, min.56)FC Girondins Bordeos:Benoit Costil, Pablo Castro, Loris Benito, Laurent Koscielny, Hwang Ui-Jo, Remi Oudin, Otavio (Aurelien Tchouameni, min.63), Enock Kwateng (Edson Mexer, min.46), Toma Basic, Nicolas de Preville (Yacine Adli) , min.76) et Jimmy BriandStade:Stade de La BeaujoireButs:Jimmy Briand (0-1, min. 86)