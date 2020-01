FC Nantes 1 – 2 SCO Angers

Il Angers gagné à Nantes 1-2 lors du duel joué ce samedi dans la Stade de la Beaujoire. Les deux rivaux sont venus de récolter des résultats disparates lors des matchs précédents. Il FC Nantes Il est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre lui Olympiade de Nîmes à domicile (0-1) et l’autre devant Dijon FCO dans son fief (1-0). En ce qui concerne l’équipe visiteuse, la SCO Angers récolté un nul nul contre AS Monaco, ajoutant un point lors du dernier match de la compétition. Avec ce résultat, le set de Nantés est cinquième, tandis que le Angers Il est huitième à la fin du match.

La première partie de l’affrontement a commencé face à l’équipe nantaise qui a ouvert son compte de buteur avec un but de Ludovic Blas à la minute 17, concluant la première mi-temps avec un 1-0 à la lumière.

La deuxième période a commencé favorablement pour l’équipe visiteuse, qui a mis les tables avec un peu de Antonin Bobichon quelques minutes après la reprise du duel, notamment à la 50e minute. SCO Angers, qui a changé les tables du tableau de bord en obtenant 1-2 grâce à un peu de Farid El Melali au bord de la fin, en 87, terminant ainsi la rencontre avec le score de 1-2.

L’arbitre a montré un carton jaune à Nantes (Nicolas Pallois), alors que l’équipe visiteuse n’en a pas vu.

Avec 28 points, le SCO Angers il a été placé en huitième position de la table, tandis que l’ensemble réalisé par Christian Gourcuff Il s’est classé cinquième avec 29 points à la fin du match.

Le lendemain, l’équipe jouera à l’extérieur contre AS Saint Etiennetandis que le SCO Angers fera face à la maison le OGC Nice.

Fiche techniqueFC Nantes:Ludovic Butelle, Vincent Manceau, Romain Thomas, Ismael Traore, Rayan Ait Nouri, Angelo Fulgini, Thomas Mangani, Baptiste Santamaria, Antonin Bobichon, Pierrick Capelle et Stephane BahokenSCO Angers:Alban Lafont, Dennis Appiah, Molla Wague, Nicolas Pallois, Charles Traoré, Mehdi Abeid, Imran Louza, Abdoulaye Touré, Ludovic Blas, Moses Simon et Kalifa CoulibalyStade:Stade de la BeaujoireButs:Ludovic Blas (1-0, min. 17), Antonin Bobichon (1-1, min. 50) et Farid El Melali (1-2, min. 87)