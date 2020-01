FC Nantes FC Girondins Bordeos

Dimanche prochain à Stade de La Beaujoire à 17 h 00, le Nantes et le Jupe lors de la vingt et unième journée de Ligue 1.

Il FC Nantes vient avec des esprits renforcés pour la réunion du vingt et unième jour après avoir vaincu le AS Saint Etienne dans le Stade Geoffroy Guichard 0-2, avec tant de Mehdi Abeid et Ludovic Blas. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté 10 des 20 matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 19 points pour et 18 contre.

Côté visiteurs, le FC Girondins Bordeos est tombé vaincu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Olympique Lyon, de sorte qu’une victoire contre FC Nantes Cela vous aiderait à améliorer votre cheminement de carrière.

Quant à la performance dans son stade, le FC Nantes Il a réalisé un bilan de six victoires, trois défaites et un nul en 10 matchs joués dans son domaine, des chiffres qui peuvent être encourageants pour lui. FC Girondins Bordeos, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux lors des réunions qui ont lieu dans le Stade de La Beaujoire. Aux sorties, le FC Girondins Bordeos Il a été battu à quatre reprises et a fait match nul à trois reprises lors de ses 10 matchs, ils devront donc se montrer sérieux dans le duel avec le FC Nantes Prendre la victoire.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade de La Beaujoire, entraînant huit défaites et sept nuls en faveur de FC Nantes. La dernière rencontre sur laquelle ils ont joué Nantes et le Jupe Dans cette compétition, elle a eu lieu en novembre 2019 et s’est terminée par un résultat 2-0 favorable à Jupe.

En analysant sa position dans le tableau de classement de la Ligue 1, on constate que le FC Nantes Il devance l’équipe visiteuse avec un avantage de six points. L’équipe de Christian Gourcuff Il se classe quatrième avec 32 points dans le casier. De son côté, le FC Girondins Bordeos Il compte 26 points et occupe la treizième position du classement.