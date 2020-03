FC Sion: Alex Song et Johan Djourou parmi neuf joueurs limogés sur une ligne de paiement

ST ALBANS, ANGLETERRE – 12 AOÛT: (L – R) Alex Song et Johan Djourou d’Arsenal lors d’une session de formation à London Colney le 12 août 2011 à St Albans, Angleterre. (Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via .)

Les anciens joueurs d’Arsenal Alex Song et Johan Djourou font partie des neuf joueurs qui ont été limogés par le club suisse de Super League FC Sion en raison d’une dispute sur les salaires. Les neuf n’ont pas signé d’accord pour une baisse de salaire en raison de la pandémie de coronavirus.

Les anciens joueurs d’Arsenal Alex Song et Johan Djourou parmi les neuf joueurs limogés

Alex Song et Johan Djourou maintenant sans pub

Cela fait quelques années qu’Alex Song et Johan Djourou n’ont pas pris le terrain pour Arsenal. Les deux ont joué un total de 355 matchs dans toutes les compétitions pour les Gunners au cours de leurs mandats respectifs au club.

Cependant, aucun des joueurs n’a remporté de trophée pendant son séjour dans le nord de Londres. Depuis leur départ d’Arsenal, les deux sont devenus en quelque sorte des compagnons. Song a passé deux saisons avec Barcelone, mais a finalement atterri à West Ham United en prêt avant des séjours en Russie et en Suisse.

Djourou, quant à lui, a déménagé en Allemagne avec Hambourg avant de passer du temps en Turquie, en Italie et en Suisse. Cependant, les deux devront chercher de nouveaux pâturages lorsque le football reviendra, quand cela se produira, après la résiliation de leurs contrats par Sion.

Parmi les sept autres joueurs qui ont également reçu leurs ordres de marche, il y a l’ancien joueur de Fulham Pajtim Kasani et l’ex-lieutenant de Newcastle United Seydou Doumbia. Le capitaine du club Xavier Kouassi, Ermir Lenjani, Mickael Facchinetti, Christian Zock et Birama Ndoye sont les autres à être limogés.

Que proposait-on?

Le président du FC Sion, Christian Constantin, a contacté les joueurs via WhatsApp mardi pour leur proposer une allocation de chômage. L’accord aurait donné à chaque joueur 9 600 francs suisses, soit 80% du salaire mensuel légal en Suisse.

La date limite pour accepter est venue et est allée mercredi à midi heure locale. Bien que plus de neuf joueurs aient refusé l’accord ou n’aient pas répondu, le club n’a pris des mesures que contre neuf, dont Alex Song et Johan Djourou.

L’Union suisse des joueurs, SAFP, a officiellement protesté contre l’action du FC Sion. Les joueurs en question auraient également demandé un avis juridique sur la situation. Le club suisse est le premier en Europe à licencier le personnel de jeu pendant la crise des coronavirus, cependant, le temps ne dira que s’ils seront les seuls.

Photo principale

Intégrer à partir de .