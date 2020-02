FC Toulouse 0-1 Racing Strasbourg

Il Strasbourg a ajouté trois points à son casier après avoir obtenu une victoire contre lui Toulouse, qui a gagné 0-1 ce mercredi dans la Stade de Toulouse. Il Toulouse FC Il a fait face à la rencontre avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier duel organisé avant le Amiens SC. De la part de l’équipe visiteuse, le Racing Strasbourg est tombé vaincu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué OSC Lille. Après le résultat obtenu, l’équipe toulousaine est vingtième à la fin du match, tandis que le Strasbourg C’est le neuvième.

02/05/2020

À 21:06

CET

SPORT.es

En première période, aucune des équipes n’a réussi devant le but, donc les 45 premières minutes se sont conclues avec le même résultat de 0-0.

En seconde période, la chance est venue pour lui Racing Strasbourg, qui a créé le lumineux dans le but de Majeed Waris à 75 minutes, concluant la confrontation avec un score définitif de 0-1.

Pendant le duel, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Toulouse entré par le banc Aaron Leya Iseka, Adil Taoui et Janis Antiste remplacer Wesley Said, Matthieu Dossevi et Quentin Boisgard, tandis que les changements Strasbourg étaient Lionel carole, Majeed Waris et Jeremy Grimm, qui est entré par Mohamed Simakan, Jeanricner Bellegarde et Lucien Kevin Zohi.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Quentin Boisgard par le Toulouse et à Lionel carole e Ibrahima Sissoko par l’équipe de Strasbourg.

Avec 33 points, le Racing Strasbourg il a été placé à la neuvième place de la table, tandis que l’ensemble réalisé par Denis Zanko il était placé en vingtième position avec 13 points, à la place de la descente en deuxième division, à la fin du match.

Le prochain engagement de la Ligue 1 pour le Toulouse FC c’est contre lui Olympique de Marseilletandis que le Racing Strasbourg fera face à la Stade de Reims.

Fiche techniqueFC Toulouse:Lovre Kalinic, Steven Moreira, Ruben Gabrielsen, Bafode Diakite, Issiaga Sylla, Matthieu Dossevi (Adil Taoui, min.79), Quentin Boisgard (Janis Antiste, min.80), Ibrahim Sangare, Kouadio Kone, Wesley Said (Aaron Leya Iseka, min.67) et Thymios KoulourisRacing Strasbourg:Matz Sels, Kenny Lala, Alexander Djiku, Stefan Mitrovic, Mohamed Simakan (Lionel Carole, min.65), Ibrahima Sissoko, Adrien Thomasson, Jeanricner Bellegarde (Majeed Waris, min.73), Dimitri Lienard, Lucien Kevin Zohi (Jeremy Grimm, min.90) et Ludovic AjorqueStade:Stade de ToulouseButs:Majeed Waris (0-1, min.75)