FC Toulouse Racing Strasbourg

Mercredi prochain à 19h00 se jouera la rencontre de la vingt-troisième journée de Ligue 1, dans laquelle on verra la victoire se jouer à Toulouse et à Strasbourg dans le Stade de Toulouse.

02/04/2020

SPORT.es

Il Toulouse FC fait face à la vingt-troisième journée du tournoi voulant surmonter sa position après avoir fait match nul 0-0 contre le Amiens SC dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté trois des 22 matches disputés à ce jour en Ligue 1, avec 21 buts en faveur et 47 contre.

Côté visiteurs, le Racing Strasbourg a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué OSC Lille, il espère donc mettre fin à sa séquence et réorienter sa carrière en championnat.

En référence à la performance dans son stade, le Toulouse FC Il a un équilibre de trois victoires et sept défaites en 10 matchs joués dans son domaine, de sorte que les visites au stade Stade de Toulouse Ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. Aux sorties, le Racing Strasbourg Il a un équilibre de trois victoires, sept défaites et un match nul en 11 matchs joués, vous devez donc vous efforcer de gratter des points lors de votre visite au stade Toulouse FC Pour essayer de casser les statistiques.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements dans le fief du Toulouse FC et les résultats sont une victoire, quatre défaites et cinq nuls en faveur de l’équipe à domicile. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs quatre dernières visites au stade de Toulouse. La dernière rencontre sur laquelle ils ont joué Toulouse et le Strasbourg Dans cette compétition, elle a eu lieu en décembre 2019 et s’est terminée par un résultat de 4-2 en faveur des visiteurs.

En analysant sa position dans le classement de Ligue 1, on constate que les visiteurs sont en avance sur leur rival avec une différence de 17 points. L’équipe de Denis Zanko est placé à la vingtième place avec 13 points dans le casier. En revanche, les visiteurs sont placés en onzième position avec 30 points.