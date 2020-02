Fed Cup: l’équipe nationale péruvienne fait ses débuts avec une défaite dans le groupe 1 de la zone de tennis américaine

Mis à jour le 02/05/2020 à 12:24

L’équipe nationale féminine péruvienne a fait ses débuts avec une défaite Groupe I de la zone américaine du Fed Cup. Ceux menés par l’Argentine Laurra Arraya sont tombés contre l’équipe chilienne, qui joue à domicile, 3-0.

Dana Guzman, 16 ans, a été le premier représentant du Pérou à sortir sur le terrain, mais a été battue par un doublé 6-1 par la Chilienne Barbara Gatica. Puis ce fut le tour de Romina Ccuno (17), qui a été dépassé par Daniela Seguel 6-0 et 6-0.

En double, les Péruviens Camila Soares (16) et Ccuno ont tenté de vaincre, mais ni l’un ni l’autre n’a pu et perdu 6-2 et 6-1 dans le duel contre Alexa Guarachi et Barbara Gatica. Le prochain rival de l’équipe rojiblanco sera le Mexique.

L’équipe aztèque est composée de Giuliana Olmos, Fernanda Contreras Gomez, Julia Garcia et Alejandra Cruz. Ils ont Agustín Moreno comme capitaine. Il est à noter que Daianne Hayashida complète la sélection péruvienne.

Dans ce tournoi, deux équipes accèderont aux éliminatoires de la Fed Cup et deux descendront dans le groupe II d’Amérique.

