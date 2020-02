Fed Cup: l’équipe nationale péruvienne fera ses débuts contre le Chili dans le groupe 1 de la zone américaine du tournoi de tennis

Mis à jour le 04/02/2020 à 14:04

Cinq jeunes Péruviens commenceront à disputer, de ce mercredi 5 au samedi 8, les duels du Groupe I de la Zone américaine du Fed Cup, qui aura lieu au Chili. Et seuls les joueurs locaux seront les premiers rivaux de l’équipe du Pérou; dans ce qui serait une nouvelle édition de la Pacific Classic.

Dana Guzman, Romina Ccuno, Camila Soares et Daianne Hayashida, dirigée par Laura Arraya, tentera de se qualifier pour les play-offs de la Fed Cup, qui forment le groupe B avec le Chili, le Mexique et l’Argentine.

D’abord, Anastasia Iamachkine – Médaille de bronze à Lima 2019 en double mixte – avait été convoquée mais a dû abandonner car son équipe de l’Université de Peperdine avait besoin d’elle pour les phases finales de l’ITA 2020. Elle doit rencontrer l’université pour maintenir sa bourse.

Cependant, l’équipe arrive dirigée par Dana Guzman, 16, – les autres filles ont aussi cet âge, sauf Ccuno (17) – qui vient de remporter le 40e Asunción Bowl et les titres en simple et en double à la Coupe J1 Barranquilla – World Youth Tennis.

Comment est le format?

Au Chili, les pays seront divisés en deux groupes. De chacun de ces groupes, les deux meilleures équipes disputeront les derniers matchs; c’est-à-dire que l’A1 fait face au B2 et que le B1 entre en collision avec l’A2.

Les équipes gagnantes se qualifieront pour les éliminatoires de la Fed Cup. Là, ces deux pays d’Amérique, plus deux en Asie et en Océanie, et quatre autres en Europe et en Afrique affronteront les huit pays qui ont perdu les qualifications (le étape précédente pour atteindre la finale de la Fed Cup).

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ