Fede Valverde: “Bale a frappé, j’espère qu’il récupérera bientôt”

Juste avant que Zidane ne se rende aux médias après la victoire mercredi soir des Copa del Rey contre les Unionistas, Fede Valverde a laissé entendre ce que Zidane a confirmé plus tard, que Gareth Bale s’était blessé pendant le match.

“Balle a frappé », a déclaré Valverde. «J’espère qu’il se rétablira bientôt».

Il n’y a pas encore de diagnostic, mais comme c’est généralement le cas avec ces blessures dans le jeu, nous aurons probablement plus de détails le lendemain.

Valverde et Zidane ont fait écho aux mêmes commentaires sur Bale et sur le degré de difficulté du match.

«Ils voulaient gagner, et leurs fans se seront bien amusés ce soir. Ils se sont bien battus et nous n’avons pas parfois joué avec brio, comme nous l’aurions souhaité, mais l’important est que nous soyons au tour suivant. Vous devez jouer et vous amuser quel que soit le terrain sur lequel vous jouez. “

Zidane a également fait allusion à la fois à la taille et à la qualité du terrain, ce qui a posé des problèmes à l’équipe.

“Nous ne luttons pas pour la motivation. Ce fut un match difficile sur un très petit terrain, mais nous connaissons la motivation apportée par la Copa del Rey et nous voulons aller de l’avant et continuer à gagner », a déclaré Zidane après le match. «Nous avons donné tout ce que nous avions sur le terrain, sans trop y insister, vous trouvez la motivation lorsque vous commencez à jouer et vous savez que vous devez gagner. Maintenant, nous nous concentrons sur le prochain match ».

«Le terrain n’aide pas à faire ce que vous voulez, mais nous nous sommes bien comportés contre une équipe de Segunda B, qui joue plus directement et nous l’avons très bien contrôlé. Nous avons très bien géré les knock-downs, les deuxièmes balles et les croix et ils n’ont pas créé beaucoup d’occasions ».