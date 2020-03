Federico Fernandez prolonge son contrat à Newcastle United

Londres, ANGLETERRE – 22 février: Federico Fernández de Newcastle United FC (18) arrive pour le match de Premier League entre Crystal Palace et Newcastle United à Selhurst Park le 22 février 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Serena Taylor / Newcastle United via .)

Newcastle United a pris l’option dans le contrat de Federico Fernandez de prolonger l’accord d’un an. Cela verra le défenseur argentin rester avec le club jusqu’en 2021.

Federico Fernandez prolonge le séjour à Newcastle United

Rester une pie

L’accord de Fernandez devait expirer à la fin de la saison en cours. Cependant, avec cette extension, il restera sur Tyneside jusqu’à la fin de la prochaine campagne au moins.

Depuis qu’il a rejoint le club de Swansea City en 2018, Fernandez a fait un peu moins de 50 apparitions. Il est sur le point de se rapprocher davantage de cette marque avant la fin de la saison après avoir été l’un des principaux artistes de Newcastle jusqu’à présent.

Jusqu’à présent cette saison, il avait fait 25 apparitions au total et marqué lors des matchs contre West Ham United et Southampton.

Le manager Steve Bruce a déclaré sur le site Internet du club: «C’est vraiment une bonne nouvelle que Fede soit ligoté. Il a connu une excellente saison et mérite amplement cette reconnaissance.

«C’est un grand professionnel. Il s’entraîne et travaille incroyablement dur pour l’équipe et il continue à avoir une influence positive autour de l’endroit. Nous sommes ravis de l’avoir. “

Federico Fernandez heureux de rester

Le défenseur est ravi de rester avec le club, déclarant: “Je suis très content de cette nouvelle – une autre année en Premier League, avec Newcastle. Ça a été un bon moment au club, donc quand j’ai parlé avec le patron ce matin et il m’a dit que le club voulait faire ça, je lui ai dit que bien sûr, pour moi et ma famille, c’est bon à savoir, et à ce étape aussi.

“J’espère que nous pouvons maintenant pousser pour les derniers matchs pour essayer d’obtenir plus de points, et je suis très heureux de la nouvelle.

“Pour rester en Premier League, pour rester ici et me sentir important, c’est pour moi le point principal – pour être en forme, essayer d’aider le club et essayer de jouer chaque match auquel je peux jouer.”

