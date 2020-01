Federico Valverde s’est excusé auprès de Morata pour sa faute »

Lundi 13 janvier 2020

Le milieu de terrain du Real Madrid était le protagoniste de la finale de la Super Coupe d’Espagne qui s’est disputée en Arabie saoudite. La «charrúa» coupa avec une violente infraction à Álvaro Morata et évita le but dans les remises, ce qui lui valut le rouge, mais aida son équipe à remporter le trophée.

L’Uruguayen Federico Valverde a été le protagoniste de la finale où le Real Madrid a battu l’Atlético Madrid aux tirs au but pour la Supercopa d’Espagne, car il a été choisi comme joueur du match, malgré son expulsion avant un coup dur sur Álvaro Morata en prolongation. , ce qui évitait l’objectif «matelas».

Après avoir gardé le titre, le joueur oriental était désolé pour l’infraction à l’attaquant d’Atleti: «Ce n’est pas bien de faire ce que j’ai fait, mais je ne pouvais que le faire. C’était quelque chose qui ne devrait pas être fait avec des coéquipiers qui jouent. Je m’excuse auprès d’Álvaro mais c’était la seule chose qu’il me restait à faire pour l’équipe », a-t-il déclaré.

De plus, le flyer «merengue» a remercié le soutien de ses coéquipiers après l’expulsion, ce qui lui a même valu la compréhension de Zinedine Zidane et de l’entraîneur blessé par la faute, Diego Simeone.

«Ce fut un moment très triste pour moi. J’étais très en colère. J’ai quitté l’équipe avec un de moins mais les coéquipiers et le staff technique m’ont soutenu. Simeone aussi, et a dit quelques mots que je ne peux pas dire mais je veux le souligner car cela n’est fait par personne et mes collègues m’ont également soutenu », a-t-il déclaré.

Le milieu de terrain de 21 ans «Je n’ai jamais pensé que j’étais le meilleur du jeu, je voulais gagner. C’est un prix pour toute l’équipe, même si c’est un peu bizarre parce qu’ils m’ont viré mais les prix personnels sont un plus. C’est bien de commencer comme ça. C’est un pur bonheur de remporter un titre avec le Real Madrid et cela doit nous servir pour les objectifs qu’il nous reste pour cette saison. »

