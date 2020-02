Felipe Melo, le fan avoué de Boca, n’a pas tourné et a chargé un fan de River: “B”

Felipe Melo, footballeur actuel de Palmeiras, est l’un des Brésiliens qui sympathise avec Boca. Sans aller plus loin, lors des derniers matchs de la Super League, il a montré son fanatisme pour le Xeneize de différentes manières: il a chanté contre River, a demandé Daniel Osvaldo et a encouragé Boca.

Ce week-end, les anciens Juventus et Galatasaray ont posté une photo du classique turc et un fan du Millionnaire lui a laissé un commentaire désagréable: “Quel club laid, tu aurais joué dans River, la plus grande équipe du continent. Je t’applaudis mais dans River je ne t’aurais pas aimé ni que tu avais joué gratuitement. Restez dans ce petit club de Palmeiras, à River, nous n’acceptons que de bons joueurs. “

Felipe Melo n’a pas hésité à répondre et a écrit un simple “B” pour faire référence au déclin du club Nunez en 2011. Sans aller plus loin, le commentaire du Brésilien a généré une cataracte de réactions des fans de Boca. Regardez!