Interviewé par Clarin, l’ancien milieu de terrain de l’Inter et de la Juventus Felipe Melo a déclaré sur l’éternel défi entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo: “Mettre le meilleur au monde? Le meilleur de l’histoire. Je l’ai vu jouer et c’est incroyable, mieux que Cristiano Ronaldo parce que Cristiano peut te faire cinq buts, mais Messi te fait cinq buts et oblige ses coéquipiers à le faire aussi, il est plus complet “.