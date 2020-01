Felipe Mora a signé pour Portland Timbers »Football Press

Lundi 27 janvier 2020

L’attaquant formé à Audax Italiano a émigré du Mexique et est parti pour les États-Unis pour arriver à Portland Timbers, équipe de la Major League Soccer. De son ancien club, Pumas de l’UNAM, ils lui ont souhaité tout le succès et l’ont remercié pour sa livraison avec la chemise du «félin».

L’attaquant national, Felipe Mora, ne poursuivra pas à Pumas UNAM et partira pour les États-Unis pour poursuivre son voyage à travers l’Amérique du Nord. Le buteur de 26 ans sera le nouveau renfort de Portland Timbers, l’équipe de la Major League Soccer (MLS).

À travers le twitter du club mexicain, ils ont remercié l’engagement et la livraison du bélier national qui a défendu les couleurs du “ félin ” entre 2018 et 2019, où il a joué 62 matchs dans toutes les compétitions et converti 19 buts.

Ainsi, Mora portera le cinquième maillot de sa carrière, suivant ses étapes à travers Audax Italiano, Universidad de Chile, Cruz Azul et Pumas UNAM et rejoint la colonie de Chiliens dans laquelle ils jouent aux États-Unis, où Cristián Gutiérrez (Whitecaps de Vancouver) , Felipe Gutiérrez (Sporting Kansas City), Diego Rubio (Colorado Rapids) et José Bizama (Houston Dynamo).

Merci pour votre professionnalisme lorsque vous portez nos couleurs.

Succès dans votre prochain projet, Felipe Mora! #SoyDePumas pic.twitter.com/lgUd1p2e8x

– PUMAS (@PumasMX) 27 janvier 2020