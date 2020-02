Felipe Mora officialisé en tant que joueur des Portland Timbers »Football Press

Vendredi 31 janvier 2020

L’ancien attaquant de l’Université du Chili et Audax Italiano, présenté comme un prêt d’un an dans le cadre du comté de l’Oregon. À son arrivée, le directeur sportif du club, Gavin Wilkinson, a déclaré que Mora “est un marqueur confirmé”.

L’attaquant national, Felipe Mora, est devenu le nouveau joueur des Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS) des États-Unis.

Mora, qui a disputé 17 matchs la saison dernière avec Pumas et a marqué 3 buts (2 passes décisives), était heureux et de Porto Rico a salué les fans de l’équipe du comté de l’Oregon. «Je veux envoyer un gros câlin à tous les fans de Portland Timbers. Je suis heureux d’être ici, alors à bientôt », a déclaré l’ancienne Université du Chili et Audax Italiano via Twitter.

Le directeur sportif de Portland, Gavin Wilkinson, a déclaré: «Felipe est un joueur que notre personnel connaît très bien et figurait sur la liste restreinte des attaquants que nous évaluions. Il est un marqueur éprouvé qui donne à Gio et au personnel d’entraîneurs une flexibilité tactique et une autre option de qualité pour l’attaque. »

L’attaquant, qu’il a loué en prêt pour un an, devrait rejoindre le travail de son nouveau club dans les prochains jours.

Bienvenue aux Timbers, Felipe!

Nous avons signé l’attaquant chilien Felipe Mora sur un prêt d’un an, avec une option pour exercer un transfert permanent, de @PumasMX.

DÉTAILS | https://t.co/ONZIjur4HN | #RCTID pic.twitter.com/sBg2ervN4v

– Portland Timbers (@TimbersFC) 31 janvier 2020