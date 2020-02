Femmes roms, Bavagnoli: “Nous visons au maximum, en Coupe comme en championnat”

Après la nette victoire sur l’Académie de Saint-Marin et l’accès aux demi-finales de la Coupe d’Italie féminine, l’entraîneur de la Roma Betty Bavagnoli il a parlé à Roma TV de la performance de ses filles: «Je suis heureuse d’avoir atteint la demi-finale et je félicite mes filles. En première mi-temps, j’ai demandé le même type d’attitude que nous avions en seconde mi-temps, mais ce n’était pas là et nous compliquions la vie. Je suis satisfait de la performance et de l’engagement mis en place. – continue Bavagnoli comme rapporté par Vocegiallorossa.it – ​​Stop? Pour les équipes qui n’ont pas joué pour Coronavirus il peut y avoir des problèmes, mais on profite de cet arrêt pour récupérer un peu d’énergie et puis on se remet au travail pour se préparer à la reprise du championnat, on n’arrêtera pas d’essayer d’atteindre le maximum en Coupe d’Italie et au championnat “.

Aussi Claudia Ciccotti et Eleonora Cunsolo ils ont commenté le succès de l’après-midi et les perspectives de la Coupe d’Italie. “La demi-finale est un objectif que nous voulions atteindre, après le match aller, nous étions déjà sur la bonne voie, mais nous voulions également confirmer notre retour. – explique Ciccotti – Fiorentina ou Milan? Je n’ai aucune préférence, ils sont tous les deux forts et une course difficile nous attend. Dans le championnat, nous sommes proches de la zone des champions et avec l’affrontement direct entre ces derniers, nous pouvons nous rapprocher “. “Le résultat du match aller nous a laissés assez calmes, maintenant nous attendons de savoir qui nous allons faire. – fait écho à Cunsolo qui regarde également la 2e place du championnat – Fiorentina et Milan? Peut-être qu’ils pourraient tomber dans des erreurs parce qu’ils doivent rattraper leur retard sur les matchs, nous pensons à nous-mêmes car chaque match est une finale. “