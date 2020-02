Fenerbahçe a coupé sa séquence et Mauricio Isla a été réservé »Pressfootball

Samedi 01 février 2020

L’équipe «Canary» d’Istanbul n’a pas pu poursuivre sur sa lancée positive, puisque le 20e jour de la Super League turque a été battu 2-1 aux mains de Trabzonspor. L’équipe chilienne a commencé et a joué tout le match à Fenerbahçe, même si cela s’est terminé par un carton jaune.

Ce samedi 1er février, Fenerbahçe a souffert le jour 20 de la Super League turque, car après une séquence de sept matchs sans connaître de défaite toutes compétitions confondues, il a cette fois perdu 2-1 contre Trabzonspor et perdu la troisième place du tableau des postes.

Dans les ‘canaris’ d’Istanbul, il a commencé et joué tout le match du côté chilien de l’île Mauricio ‘Huaso’, qui a été réprimandé à 66 minutes.

Bien que l’équipe jaune et marine ait rapidement pris de l’avance avec le but de Max Kruse à la minute du match, les propriétaires n’ont pas désespéré et ont réagi avec deux fentes pour renverser le score.

A 15 ′, Alexander Sørloth a égalé le compte en faveur des «tigres» et à 32 ′ Filip Novák a mis le 2-1 qui a fini par être le résultat final.

Avec ce résultat, Trabzonspor a dépassé Fenerbahçe dans le tableau, gardant la troisième position avec 38 points. Alors que l’équipe d’Isla est tombée reléguée à la quatrième place avec 37 unités, à quatre points du leader, Sivasspor.