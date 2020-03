Fenerbahce de Mauricio Isla s’incline contre Konyaspor »Soccerpress

Samedi 14 mars 2020

Dans un match correspondant à la date 26 de la Super League turque, Fenerbahce avec Mauricio Isla comme starter a été battu 1-0 par Konyaspor, qui a mis fin au match avec 9 joueurs sur le terrain. L’objectif solitaire de l’engagement a été marqué par l’attaquant Riad Bajic.

Mauricio Isla a commencé dans la défaite 1-0 de Fenerbahce contre Konyaspor. Le match, qui correspondait à la date de 26 de la Super League turque, a vu comment l’équipe chilienne a subi une nouvelle baisse de la compétition, cette fois contre un adversaire qui a terminé le match avec deux joueurs de moins pour expulsion.

Le but de l’équipe locale a été marqué par l’attaquant Riad Bajic (41 ’), qui a conditionné le développement du match en seconde période. Fenerbahce n’a pas pu se remettre de l’inconvénient, donc le marqueur n’a plus bougé avant le résultat.

De plus, au cours de la seconde moitié, Konyaspor a été expulsé de deux de ses joueurs. Skubic (67 ’) et Ali Sahiner (76’) ont vu le carton rouge et ont dû se rendre au vestiaire à l’avance. Malgré deux autres footballeurs dans les dernières minutes, les canaris jaunes amar ne savaient pas comment profiter de l’avantage et ont fini par tomber de toute façon.

Avec ce résultat, Fenerbahce reste à la septième place du tableau avec 40 unités, tandis que Konyaspor a réussi à se libérer momentanément des positions de relégation en se classant quatorzième avec 26 points.

Pour la prochaine date dans le football turc, Fenerbahce de Isa devra recevoir Kayserispor le vendredi 20 mars, à partir de 14h00 au Chili. De son côté, Konyaspor doit se rendre à Genclebirligi le dimanche 22 mars.