Ferdinand demande à Solskjaer de transmettre un simple message de Man Utd à Sancho

Date de publication: Mardi 31 mars 2020 7:21

Rio Ferdinand a déclaré que le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, devrait promettre à Jadon Sancho un rôle vital dans son équipe afin de convaincre l’ailier de déménager à Old Trafford.

United était fortement lié à une décision de Sancho l’été dernier après une saison exceptionnelle avec le Borussia Dortmund et cette spéculation s’est intensifiée après les 17 buts et 19 passes décisives de l’ailier cette fois-ci.

En effet, avec Solskjaer qui aurait placé Sancho en haut de sa liste de souhaits de transfert, l’international anglais aurait donné un «oui» officieux à la perspective de rejoindre les Red Devils.

S’exprimant dans une vidéo en direct sur Instagram, Ferdinand a exhorté son ancien club à dépenser les «plus de 100 millions de livres» qu’il faudrait pour éloigner Sancho de la Bundesliga.

«Il est l’un des meilleurs jeunes enfants du monde en ce moment. Il a été incroyable, c’est un joueur au potentiel énorme », a déclaré l’ancien défenseur.

“[Ousmane] Dembele, qui était à Dortmund puis est allé à Barcelone, a été pensé de la même manière que Sancho et est allé [to a big club] pour beaucoup d’argent et cela n’a pas fonctionné pour lui.

«Je ne veux pas voir ça pour Jadon. Je veux qu’il aille dans une équipe où il jouera puis s’améliorera.

“Il va coûter cher mais je pense Manchester United est l’endroit où aller, mais je suis partisan. Sancho ira pour plus de 100 millions de livres – c’est le potentiel que vous achetez, quelqu’un qui sera dans votre club pendant 10 ans.

“C’est de l’argent énorme mais je le prendrais. Je lui dirais “Tu es le gars avec qui nous allons construire l’équipe”. Il a ce facteur X.

«Il a tout le potentiel pour devenir une superstar gigantesque. Il apporte la cour de récréation au terrain de football. Peu de gens font ça. »

Ailleurs, des informations ont indiqué que l’attaquant de United, Marcus Rashford, avait fait sa part pour convaincre Solskjaer de déménager pour Sancho.

