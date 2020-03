Ferdinand identifie une cible de Liverpool qui serait une mise à niveau massive sur Origi

Date de publication: mercredi 25 mars 2020 19h30

L’ancien défenseur de Manchester United, Rio Ferdinand, a suggéré que Timo Werner serait une excellente signature pour Liverpool et une mise à niveau énorme sur le héros de la Ligue des champions Divock Origi.

Werner a été prolifique pour RB Leipzig au cours des quatre dernières campagnes, mais sa forme au cours des deux dernières années a notamment vu de nombreux grands garçons s’asseoir et prendre note – y compris Liverpool et United.

Et même s’il y a maintenant des doutes considérables quant à la réalisation d’un accord de 50 millions de livres sterling, en raison du report actuel de la quasi-totalité du football de haut niveau, Ferdinand pense que les hommes de Jurgen Klopp devraient pousser le bateau pour attraper le joueur de 24 ans.

En effet, le profil de Werner a récemment augmenté en Angleterre après le dernier tour des matches de Ligue des Champions, alors que le RB Leipzig a éliminé Tottenham de Jose Mourinho de la compétition 4-0 au total.

Et Ferdinand a déclaré à sa page Instagram: «Si Liverpool dit qu’ils ne vont pas l’acheter, je suis sûr qu’il y aura d’autres personnes disposées à l’acheter. Je l’ai vu détruire les Spurs en Ligue des champions et je me suis dit “wow”.

«J’aime sa façon de bouger, il n’est pas coincé dans une position. Il est insaisissable dans son mouvement. Il n’est pas toujours dans une position et il est très direct.

«Si je suis à Liverpool, je le prends à 100% parce qu’ils n’ont pas ce soutien pour les trois premiers.

“Aussi bien que [Divovk] Origi a fait, je voudrais plus que ça, et si j’étais lui, je pense que je ne pense pas que Salah va rester ici plus longtemps, Mane pourrait aussi être racheté. “

Alors que l’incertitude grandit quant à la fin de la saison, il reste à voir ce que l’avenir réserve à l’un des jeunes attaquants les plus brillants du football européen, mais Ferdinand est très convaincu que Klopp devrait toujours essayer de récupérer son homme.

