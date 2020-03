Ferdinand nomme le seul obstacle bloquant le mouvement de Man Utd Kane

Date de publication: Mardi 24 mars 2020 6:32

Rio Ferdinand a nommé la seule chose qui serait le plus grand obstacle à surmonter si Man Utd intensifiait sa poursuite de Harry Kane.

L’attaquant de Tottenham et de l’Angleterre a été l’un des attaquants les plus réguliers du football mondial depuis son ascension dans l’équipe première, marquant un total incroyable de 176 buts en 252 apparitions toutes compétitions confondues au cours des six dernières saisons.

Les Spurs sont naturellement désireux de garder leur attaquant talismanique, avec un récent rapport suggérant que Jose Mourinho pourrait lance une offre de 70 millions d’euros pour trouver le partenaire de grève idéal de 27 ans.

Kane est en route pour surmonter une blessure aux ischio-jambiers pour revenir directement dans la ligne de départ si et quand la saison reprendra cet été, mais la spéculation sur un passage à Old Trafford n’a jamais été loin.

Traiter avec Éperons le président Daniel Levy est difficile dans le meilleur des cas, conduisant à un journal révélant la seule chose dont Man Utd aurait besoin pour accélérer le processus de transfert.

Cependant, la légende de Man Utd Rio Ferdinand a eu son mot à dire sur la question, exprimant son admiration pour l’attaquant mais notant le seul homme qui empêcherait probablement tout transfert potentiel de se matérialiser.

S’exprimant sur Instagram Live (via Goal), l’ancien demi-centre a déclaré: «Est-ce que je prendrais Harry Kane maintenant? Bien sûr que vous le feriez.

«S’il est en forme et qu’il est impatient de partir, vous emmenez Harry Kane à Man Utd, à 100%.

“Meilleur joueur, vous garantissez des objectifs, en Premier League, vous garantissez des objectifs. Ce geezer marque des buts mais je ne vois pas Tottenham laisser Harry Kane partir.

“Et avec Mourinho là, je ne vois pas Mourinho le laisser aller à Man Utd. “

Pendant ce temps, un ancien milieu de terrain de Man Utd et un expert actuel a fait une grande déclaration quant à l’avenir du gardien de but en prêt Dean Henderson.

Le bouchon des Blades a été en excellente forme cette saison, ce qui laisse supposer qu’il pourrait être rappelé la saison prochaine et donner les gants en faveur du gardien sortant David de Gea.

Lire l’histoire complète ici.