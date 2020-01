Ferdinand révèle l’approbation de Ronaldo sur la décision de Man Utd

Date de publication: vendredi 31 janvier 2020 8:17

Rio Ferdinand dit d’anciens coéquipiers Cristiano Ronaldo et Nani pensent que Manchester United a fait une belle signature à Bruno Fernandes.

Le club de Premier League annoncé jeudi le 25 ans avait signé un contrat de cinq ans et demi à Homme Utd, avec l’option d’une nouvelle prolongation de 12 mois, pour un accord d’une valeur initiale de 46,6 millions de livres sterling.

L’accord tant attendu a été finalisé après Fernandes, qui a 19 sélections internationales, a accepté des conditions personnelles et a passé un examen médical.

“J’ai parlé à quelques-uns de ses coéquipiers au niveau national et au niveau des clubs”, Ferdinand dit CINQ.

«Nani, mon ancien coéquipier, dit que c’est un joueur fantastique, qu’il est parfait pour l’Angleterre. Dit qu’il a tous les outils, tous les bons attributs.

“Cristiano a dit qu’il était fantastique, lui créait des chances. Il peut manipuler le ballon, prendre le ballon, confiant. C’est le genre de choses que vous voulez entendre lorsque Manchester United signe un joueur.

“Donc, les fans, sur la base de ce que j’ai entendu parler de lui et de ce que j’ai vu, j’ai bon espoir et je suis confiant que ce gars peut aller là-bas et faire le travail.”