Ferdinand s’introduit à Mourinho alors que le patron de Tottenham est critiqué pour deux décisions

Date de publication: Mardi 10 mars 2020 8:38

Rio Ferdinand a critiqué le patron de Tottenham, Jose Mourinho, pour avoir “beaucoup d’excuses” pour la mauvaise forme de son équipe.

Éperons n’ont remporté aucune victoire en cinq matchs avant la deuxième étape de leur huitième de finale de Ligue des Champions mardi avec le RB Leipzig et sont entrés dans ce match à la suite d’un match nul 1-1 avec Burnley à Turf Moor.

Ayant critiqué son manque d’options en raison de blessures à des gens comme Harry Kane et Son Heung-min, Mourinho a enregistré un nouveau flak visant à signer Tanguy Ndombele.

Ndombele a lutté pour la forme et la forme physique cette saison et est parti à la mi-temps contre les Clarets et le patron portugais a insisté pour que le milieu de terrain travaille plus fort.

S’adressant à BT Sport avant le choc avec Leipzig, Ferdinand a expliqué comment il croyait Mourinho commence à perdre le vestiaire des Spurs.

“Les interviews du manager après les matchs ne suffiront pas [the players] en toute confiance », a déclaré le pandit.

“Je ne pense pas [about Mourinho’s tiredness claim]. Il y a beaucoup d’excuses.

«Il (Nuno Espirito Santo chez Wolves) n’a pas proposé cela. Frappez-moi dans le vestiaire, mais il le fait publiquement et perd des gens. »

Ailleurs, Glenn Hoddle a appelé Mourinho à proposer un plan pour sortir les Spurs de leur course actuelle.

«Nous avons entendu toutes ses excuses. Mourinho doit trouver quelque chose », a-t-il déclaré.

“La communication a échoué avec [Tanguy] Ndombele. Je pense qu’il y a un joueur là-dedans. »

Le jeune Oliver Skipp a également été retiré du match nul avec Burnley et Peter Crouch a déclaré: «Il leur a donné des excuses.

“Prise [Olivier] Skipp et Ndombele off n’étaient pas super. Je ne pense pas que critiquer aussi ouvertement qu’il l’ait fait soit formidable. »

Pour aggraver les choses pour Tottenham, le club a confirmé lundi que l’adjonction de Steven Bergwijn en janvier serait exclue pour une “période prolongée”.

