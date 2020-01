Fergie est autant à blâmer que Glazers et Ed pour Man Utd mess

Merci pour vos mails. Envoyez vos pensées à theeditor@football365.com

Pourquoi Fergie est-elle exonérée?

Les courriels concernant le Manchester United situation et Ole sont venus en continu.

La seule chose qui m’a surpris, c’est que Sir Alex Ferguson n’est jamais blâmé pour la situation au club. La vérité est que, malgré tout ce qu’il a fait pour le club, quand il est parti, il a joué un rôle majeur dans le choix d’un successeur, et a choisi un ami, plutôt qu’un homme plus qualifié pour le poste.

Il a également laissé derrière lui une équipe épuisée avec très peu de valeur. Il est vrai qu’il a remporté la ligue avec eux, mais cela était uniquement dû à la magie du SAF, et après avoir étiré l’équipe si mince, compte tenu de l’âge de ses meilleurs joueurs, le ralentissement de la forme était inévitable.

Si le jeu du blâme doit être joué, SAF doit assumer autant de blâme que les Glazers et Ed pour ne pas avoir de plan de succession à long terme en place. Je crois honnêtement que c’était une décision calculée de sa part, pour s’assurer qu’il est considéré comme le meilleur manager de tous les temps. Rien ne dirait plus qu’un échec spectaculaire de ses successeurs.

Blasphème ou vérité?

Pherain, JHB

Toujours le même message fatigué

Les garçons ont tout donné, mais ils vivent cette période pour la première fois de leur vie. Lorsque vous êtes à Manchester United, vous jouez dans le plus grand et le meilleur club du monde.

Ce qui précède est Ole après la défaite de la nuit dernière… Les choses ne changeront pas tant que le football ne sera pas encore accepté au début des années 2000. Dans quelle mesure UTD est-il le plus grand club du monde? Performance? Style de jeu? Trophées? Stade? , Finances ? Ventilateurs ?

Il y a 15 ans, vous pourriez certainement faire valoir de façon poignante qu’ils auraient pu être en tête de liste dans 5 des 6 catégories ci-dessus. Aujourd’hui, ils ne sont parmi les meilleurs dans aucun d’entre eux, mais il y a toujours cette illusion, coincée dans la notion des âges sombres, car parce qu’ils étaient autrefois le plus gros poisson de l’étang, ils sont toujours les plus grands et les meilleurs. Cette croyance singulière cause une quantité démesurée de problèmes qui ne disparaissent pas sous la gestion actuelle.

J’ai de la sympathie pour leurs deux meilleurs joueurs (Rashford et Pogba) qui sont blessés, mais chaque équipe a des blessures et les deux joueurs susmentionnés ne sont certainement pas affectés par leurs performances défensives.

UTD est maintenant LFC vers la fin des années 90, croyant toujours à son propre battage médiatique, à son propre droit et qu’en jetant de l’argent sur le problème, les 6 joueurs d’Ala Neville commentent que les choses seront de retour à la normale.

Le LFC a fait exactement ce que l’UTD fait actuellement et regarde combien de temps il lui a fallu pour revenir aux échelons supérieurs. UTD reviendra bien sur ce point. Neville a raison, mais chaque semaine qui est gaspillée en vertu de la propriété, de la gestion et de la structure actuelles prendra deux fois plus de temps pour être finalement corrigée. Cela prendra trois fois plus de temps chaque fois que la «voie UTD» est mentionnée.

Le mâle s’arrête au sommet… aussi simple que cela.

DL, LFC (je suis disponible au CF pour les Euros) Genève

Envoi de mes pensées

Cher ed,

Considérant La situation actuelle de United, Je ne peux pas m’empêcher de me demander si les choses auraient pu être différentes pour eux s’ils avaient gardé Van Gaal et lui avaient donné Pogba? Depuis sa dernière saison, je me souviens qu’ils étaient sains sur le plan défensif, mais qu’ils jouaient au football en possession stérile. Cependant, si vous regardez l’équipe qu’il avait, il n’avait pas de milieux de terrain créatifs. Compte tenu de son CV et de ce qui a suivi, avec le recul, méritait-il plus de temps? Je suis curieux de savoir ce que les fans de Man United pensent.

Quoi qu’il en soit, quel moment pour être un supporter de Liverpool!

Vivek, fan de football, Bangalore (triste de voir un grand club dirigé par des propriétaires avides)

Doom and moroom

Monsieur le rédacteur,

Après avoir ruminé au cours de la nuit, j’ai enfin trouvé un morceau d’espoir que Ole peut peut-être utiliser dans ses mémoires sur son temps à uni; l’état vicieux absolu du capitalisme tardif (2005-2025). Les institutions / clubs sportifs sont et ont toujours été censés être des vecteurs de bien social. Maintenant, je ne sais pas comment un argument moral peut être avancé sur le fait qu’un milliard de UKP (ou à peu près, qui se soucie même à ce stade) a été pris au Manchester United Football Club pour le privilège d’être la propriété des Glazers et c’est à son état actuel, une carcasse de ce qu’elle était autrefois.

En tant que fan «international» qui n’a jamais vécu à Manchester, mon amour et mon dévouement pour le club sont venus de mon voisin de l’époque, qui était de Manchester, et United a été la façon dont j’ai été initié au football et non l’inverse. Mon amour pour le club s’est traduit par des relations à vie avec des fans unis de différentes cultures et sociétés, c’est un lien universel qui transcende la race, la croyance, la couleur et la socio-économie et donc le caractère sacré des institutions sportives devait être efficacement protégé. de personnes cherchant à commercialiser notre émotion.

Cela étant, je suis consterné que des institutions sociales comme un club de football aient été autorisées à être victimes d’instruments financiers compliqués utilisés pour perpétuer la concentration de la richesse au sommet. Un «rachat à effet de levier» où les vitriers ont investi 200 millions de UKP (essentiellement de l’argent Neymar), puis chargé une institution autrefois sans dette avec près de 500 à 600 millions de livres de levier (dette), ce que je vous rappellerai est à nouveau fourni par les banques et les institutions sur le dos de l’épargne et des pensions des travailleurs de la classe moyenne, afin d’acheter une institution culturellement importante qui est au cœur du monde du football et dans la conscience de millions de personnes dans le monde, doit être l’une des les arguments les plus cohérents à faire contre le capitalisme.

Manchester United en tant que club que j’ai grandi en amour n’existe plus et c’est juste un fait et je blâme le capitalisme (cela inclut le système des politiciens, des médias et des institutions de régulation). Les institutions démocratiques et financières conçues pour protéger les intérêts de l’homme ordinaire sont brisées. Le fait que 60 minutes d’Andries Pereira m’aient amené à écrire cette lettre est un autre argument contre le capitalisme. Je ne suis pas britannique et je n’ai aucun intérêt ni aucune appartenance politique, mais veuillez voter de manière raisonnable lors de vos élections et confier à des personnes qui se soucient réellement de l’humanité.

Toutes mes excuses pour la diatribe et pour ne pas faire valoir un point cohérent, Manchester United m’a brisé.

Cordialement,

Azhan (Dubaï)

Quelque chose est pourri dans l’État de Manchester

Je vais à Old Trafford de temps en temps depuis 1991 et j’ai finalement obtenu un abonnement il y a trois ans (un maître de la bande dessinée), et c’était sans aucun doute le nadir.

Sur le terrain, tout était horrible, évidemment, de toutes les manières que nous connaissons et aimons. Matic court très lentement sur 20 mètres jusqu’à ce qu’il voit un adversaire, puis se retourne tristement très lentement et passe en arrière, Jones étant Jones, Pereira étant Pereira, Danny James étant un garçon de 12 ans essayant vraiment d’imprimer sur son premier match pour les moins de 15 ans. . Tout était là, et nous avons finalement obtenu le résultat que nous méritions.

En dehors du terrain qui a été le plus mutin, j’ai entendu OT de loin, et dans le langage de notre temps, vous aimez enfin l’entendre. J’ai vu des perles s’agripper à certains des chants les plus extrêmes (que je n’ai entendu qu’en dehors du sol plutôt qu’en dedans), et ce n’est pas agréable et ne devrait probablement pas se produire, mais chanter sur des morts hypothétiques est sûrement une étape de chanter sur les vrais réels qui sont réellement arrivés à des personnes réelles. Voilà donc des progrès.

Alors qu’est-ce qui doit changer? Eh bien, Ole n’est pas assez bon, c’est évident, et devrait cimenter son statut de légende en démissionnant et en frappant les propriétaires à la sortie. Nous manquons dans presque tous les domaines du terrain, cela aussi est clair. Mais je crois honnêtement que Fergie et Shankley co-gérant Pelé, Messi et Djemba de l’époque de pointe Djemba auraient encore du mal à changer les choses. Il y a une toxicité au club qui vient de haut en bas, qui imprègne qui que ce soit le manager et qui semble jouer.

Je ne sais pas quelle est la réponse, mais je commence à craindre que ce soit de ma faute. Quelqu’un veut-il un abonnement?

George (Glazers Out, Woodward Out, George Wright Out) Wright, SALFORD

Changer de camp Ole

Tout au long de son mandat, j’ai été modérément fermement dans le camp d’Ole-in, croyant, à juste titre, qu’il serait impossible de défaire de nombreuses fenêtres de mauvais recrutement de LVG et Jose en un seul été. Même si je savais que la fin de l’été nous avait laissé un peu mince dans certains domaines, je pensais que ce serait une bonne occasion de voir ce que les jeunes pourraient faire au plus haut niveau.

Cependant, quelle que soit sa mince équipe, je commence à réaliser – à quoi sert réellement Ole? C’est un gars censé donner une chance aux jeunes et pourtant, au milieu d’une crise de blessures au milieu de terrain, voyons-nous de jeunes joueurs à l’aise sur le ballon comme Garner? Non, nous obtenons Matic. Chaque match. De même, en haut, nous entendons des informations selon lesquelles Chong ne souhaite pas signer un nouveau contrat. Maintenant, je ne dis pas que j’ai vu quoi que ce soit de lui pour m’inquiéter, mais quel meilleur moment pour lui donner au moins un essai que maintenant? Même chose avec Gomes. Au lieu de cela, nous nous appuyons sur des échecs connus comme Lingard et Pereira.

Nous avons vu comment une équipe de jeunes bien entraînée peut envoyer des noms plus établis lorsque Liverpool a humilié ses rivaux locaux. Je ne vois aucune preuve de coaching en cours à United sur la base du mouvement statique lourd que nous avons vu la nuit dernière. Ole semble être encore coincé dans le passé en croyant que les joueurs ont juste besoin de “s’exprimer” en attaque et ils déchireront la défense des oppositions. Flash info – les défenses sont trop bonnes de nos jours et les meilleurs entraîneurs ont des systèmes d’attaque et de défense. Pourquoi sinon Man City semble-t-il marquer le même but encore et encore? Oui, ils ont des joueurs fantastiques, mais ils sont entraînés à étirer les défenses de l’opposition d’une certaine manière et ont la conviction que cela fonctionnera finalement.

J’avais pensé qu’une bonne fenêtre de janvier serait au moins une signature au milieu de terrain et, à la lumière de la blessure de Rashford, un attaquant. Maintenant, je pense que ces signatures plus un changement de manager serait le scénario idéal et cela ne me fait aucun plaisir de dire ceci à propos d’une telle légende de club.

Andy MUFC

Il est juste de dire qu’Ole est sur son “ L ” depuis un certain temps et il semble que sa licence de bus complète soit encore à une certaine distance, donc au lieu d’Ole au volant, il doit peut-être se déplacer vers l’arrière et laisser quelqu’un d’autre avoir un rire. Comme les fans. Je suggère pour le reste de la saison que nous proposons la gestion du MUFC à un fan chanceux par mois. Ça ne pourrait pas être pire. Ils choisissent l’équipe, la formation et la stratégie et le fair-play voient comment ils vont. S’ils sont la prochaine merde. Cela ne peut pas être pire que les scories que nous avons vues depuis le départ de SAF.

Hayesy (expatrié Aus)

Depuis le départ de Ferguson, les fans ont toujours espéré qu’il ne faudrait pas longtemps à United pour tourner la page. Je pense qu’il est temps pour les fans de commencer à faire face à la réalité qu’avec la direction actuelle, cela pourrait ne pas se produire très longtemps.

Au cours des dernières années, United a remis des contrats gonflés à des joueurs vieillissants ou inférieurs à la normale, créant une équipe gonflée loin d’être capable de rivaliser même pour des places en Ligue des champions. Dans le même temps, des joueurs de qualité comme Herrera se sont déchaînés sur des cadeaux ou à bas prix. D’accord, c’est excusable. Ils semblent avoir plus d’argent que de sens alors pourquoi pas? Mais d’autre part, nous les voyons essayer d’économiser de l’argent en déchargeant des joueurs qui pourraient fournir une sauvegarde en cas de blessures ou de ne pas obtenir de remplacements pour les joueurs qui partent simplement parce qu’Ed a décidé de devenir avare pour plaire aux vitriers. Tout ce qui se passe réellement, c’est que sous les yeux d’Ed, United est floué par les joueurs, leurs agents et d’autres clubs. «Vous avez un joueur dont vous ne voulez pas et aucun club ne veut payer? Vendons-le à United. C’est tellement facile de lui en tirer un », raconte le monde du football.

Venir à Ole. Il n’était pas bon pour le travail, il ne l’a jamais été. Mais c’est la même gestion qui semble prendre la mauvaise décision en ce qui concerne chaque joueur, alors pourquoi s’attendre à ce qu’ils agissent intelligemment en ce qui concerne l’embauche et le licenciement des gestionnaires? Ole n’est qu’un symptôme du malaise chez United et non la source.

United est passé de l’un des plus grands clubs du monde à même ne pas être en mesure de rivaliser avec des clubs de vente comme le Borussia Dortmund pour les joueurs. C’est exactement à quel point le stock de United est tombé sous Ed et Ole. Les seuls joueurs désireux de venir sont ceux qui recherchent un argent rapide et dont aucun autre club de top ou même de table moyenne ne veut.

Donnez à Ole et Ed quelques années de plus et ils célébreront la relégation survivante chaque année. Il est surprenant que les propriétaires puissent voir l’argent du parrainage des nouilles, mais ne peuvent pas voir comment près d’un milliard de dollars a été gaspillé par Ed sur les transferts et tout autant, sinon plus, en versant des salaires gonflés aux joueurs. Nulle part ailleurs sur Terre une telle ineptie ne serait acceptable. Ed a dit à juste titre il y a environ un an que nous pouvions faire des choses que les autres clubs ne pouvaient qu’imaginer. Il a raison. Aucun autre PDG au monde ne pouvait même imaginer être aussi incompétent tout en conservant son emploi. Cela ne peut arriver qu’à United.

Adeel

Tout est génial

Pour les fans de MU déplorant Ole, Ed et les Glazers… c’était en premier lieu vos «supporters avertis» qui réclament Ole et Ed et les propriétaires dûment obligés. N’oubliez pas qu’Ole a votre ADN et connaît son chemin autour de la falaise. Ils vous ont donné ce que vous aviez demandé avec force (en même temps que les fans de Cardiff se moquaient entre eux). Vous devez arrêter de vous plaindre ou commencer à prendre le blâme. Vous et votre illusion «Centraide» êtes le problème. Vous vivez dans un état d’illusion, ignorant tout sauf une histoire post-1990… veuillez continuer avec elle.

De plus, pour une proportion importante d’entre vous qui sont clairement aux prises avec le fait que la “ lueur réfléchie ” du succès à laquelle vous vous étiez accroché, est maintenant fanée et vous n’aimez plus le manque de gloire (Eamonn, Dublin et Tim Sutton pour commencer, mais il y en a beaucoup plus). Pas de chance, je suppose. J’espère que vous continuerez à vous assécher dans votre couette Giggsy et à persévérer à travers les temps non glorieux (comme le feraient tous les supporters). La plupart des partisans appropriés vous trouvent ainsi que votre douleur hilarante, alors veuillez continuer.

Fondamentalement, aux propriétaires, au personnel, aux joueurs, aux supporters, aux «fans» et à toute autre personne associée à MU… veuillez continuer à faire ce que vous faites… c’est génial.

Cordialement,

Wayne

(Et penser… tout a commencé avec Sir Alex et le Rocher de Gibraltar. Comme cela se produit très certainement «de son vivant», je me demande s’il réfléchit jamais à sa part dans la chute)

Donnez-lui du temps…

S’il te plait oh s’il te plaît donne lui plus de temps. Unis à nouveau défait par un bloc bas. Dans cet esprit, voici une caractérisation de United depuis le départ de Fergie sur la liste des titres des débuts de Bloc Party en 2005: Silent Alarm;

1. “Like Eating Glass” – Le sentiment que les fans ont de regarder l’équipe essayer de briser les équipes défensives

2. «Hélicoptère» – Signatures précipitées de janvier

3. «Tension positive» – Le sentiment d’opposition suscité par l’atmosphère d’Old Trafford, comment Ole perçoit la fatigue musculaire, Mino Raiola

4. «Banquet» – Ce que les fans de Liverpool apprécient en ce moment

5. «Blue Light» – Man City

6. «Elle entend des voix» – José Mourinho

7. «Cet amour moderne» – Les médias sociaux, la véritable métrique du succès.

8. «Pionniers» – Les records indésirables que cette équipe United actuelle bat

9. «Prix du gaz» – Man City

10. “Alors nous voici” – Acceptation et passivité dans le maintien d’Ole car il a fait un but en 99

11. “Luno” – tics ceux qui pensent de cette façon

12. «Plans» – L’absence de United sur et hors du terrain

13. «Compliments» – Il n’y en a pas

Damien Quill

Swapsies

Pour tout l’argument à propos de Solskjaer, le fait le plus accablant est sûrement celui-ci: si vous offriez aux fans de n’importe quel club de Premier League la possibilité de l’échanger, diriez-vous oui? Absolument pas. Pas Norwich qui est au fond, pas Newcastle qui ne sont guère des passionnés de Steve Bruce, pas n’importe qui.

Peut-être encore plus accablant, si le manager de votre club était limogé et que vous pouviez cueillir n’importe quel manager d’une autre équipe de Premier League, en ignorant l’allégeance précédente, basée uniquement sur le talent managérial perçu, quel serait l’ordre? Klopp ou Guardiola, je suis sûr que ce serait le premier. Nuno, Ancelotti ou Rodgers ensuite? Hasenhuttl serait dans la moitié de terrain, probablement avec Peut-être Chris Wilder. Eddie Howe a toujours des admirateurs. Je suis sûr que certains seraient ravis de prendre un coup de pied sur Arteta. Mourinho, malgré tous ses défauts, serait certainement au-dessus de Solskjaer. Tout comme Sean Dyce et Graham Potter.

Alors, où Solskjaer figurerait-il sur une liste de gestionnaires en demande? Au-dessus de Steve Bruce? Peut-être, même si Bruce a cette équipe de Newcastle avec seulement 4 points de retard sur United, il est donc certainement plus performant. Moyes David? C’est comme choisir entre un coup de poing au visage ou un coup de pied dans les non-mentables, mais j’irais probablement Moyes.

Solskjaer est terrible, bon pour rien de plus que de bien rire le reste de la Premier League. Ce n’est peut-être pas le seul problème, mais c’est un problème énorme. S’il y a un trou dans votre vaisseau et qu’il est également en feu, vous ne dites pas “Inutile d’éteindre le feu, le vaisseau coule”. Vous essayez de réparer les deux.

Les problèmes persistants à United ne sont pas une raison pour garder Solskjaer, ils sont une raison pour se débarrasser de lui. Pour étendre la métaphore, si votre navire est en feu, fuit, le système de navigation est cassé, les pirates approchent et il y a un iceberg devant vous, vous ne donnez pas le travail à l’enseigne et espère qu’il apprendra rapidement les cordes. Vous chargez quelqu’un de compétent, qui peut réellement vous aider à résoudre vos problèmes.

Mais bon, c’est de l’or de la comédie, tant que ça continue.

Mike, LFC, Londres

Homme préféré Utd balls ups…

Je détestais Man United. Je les méprisais vraiment pour avoir dominé le football national pendant 20 ans. Cela a commencé avec Bruce marquant 2 contre Sheffield mercredi en 6 minutes de temps de blessure qui n’existait que dans la montre magique de Fergie à l’intimidation croissante et soutenue des arbitres par les deux joueurs et Red Nose à marquer plus de gagnants de temps de blessure que je pense que ma propre équipe ont déjà marqué des buts. Plus que tout, je détestais la brigade de sandwichs aux crevettes qui savourait le succès de United. Tous ces fans (pas les précédents) qui ont sauté sur le train en marche United et se sont gorgés du succès qui leur est arrivé. Je détestais ça.

Pour être clair cependant, j’ai vraiment évalué les joueurs de United au cours de cette période – certains des meilleurs que j’ai jamais vus et clairement du fair-play au club pour avoir accompli tout ce qu’ils ont fait au cours des 20 dernières années – il n’y a aucun moyen que j’imagine l’équipe avec le plus grand terrain, le plus grand manager, la meilleure configuration commerciale et le plus d’argent pour choisir n’importe quel joueur qu’ils voulaient de la plupart des rivaux nationaux connaîtrait une période dans le désert. Je sais que la même chose est arrivée à Liverpool dans les années 90, mais la domination de United et leur puissance commerciale m’ont fait sentir que leur situation actuelle ne leur arriverait jamais.

Pour le dire encore une fois – je le savoure absolument. Semaine après semaine, les décisions semblent se détériorer de plus en plus pour la seule étoile de la mort du football anglais – et ce qui est fou (et encore plus charmant), c’est que tout cela leur appartient. Aucun rival extérieur n’a causé cela. United le fait lui-même et j’aime vraiment avoir un siège au premier rang à l’automne de Rome. Un empire tombe rarement à cause d’une mauvaise décision – il y a souvent un catalogue de mauvais appels à la suite de choses comme l’excès de confiance, un manque de compréhension de la façon dont le monde évolue autour d’eux et un échec à préserver les piliers fondamentaux qui les a fait monter en haut de l’échelle en premier lieu.

Les gens parlent de United Way comme attaquant le football avec des ailiers passionnants et des attaquants mortels. Cela n’était possible que parce que les piliers, par exemple, de faire travailler les autres équipes, d’apporter de nouvelles perspectives (assistants managers), d’acheter des joueurs affamés au bord de la grandeur si on leur donnait la bonne plateforme, et de garder les joueurs affamés et sur leurs orteils grâce à un mélange de peur et de normes élevées et très élevées fixées par le manager et les joueurs seniors. D’une certaine manière, ces choses étaient «à la manière de United» – le type de football qui a suivi en est le résultat. Décision après décision, au cours des 10 à 15 dernières années, ces piliers ont été supprimés, ce qui a fait disparaître le type de football que ses fans pensaient automatiquement avec leur abonnement / abonnement Sky. Les résultats les ont suivis peu de temps après.

J’ai passé ma matinée au travail à penser aux six décisions les plus stupides que United a prises au cours de la dernière décennie, ce qui se traduit par leur glorieux démantèlement. Je serais intéressé si les boîtes aux lettres acceptaient ou pensaient que j’en avais manqué des cruciales. Dans le sens inverse:

6. Apporter à Ole – aucun antécédent de note et trop peur de se garer à la place du vieux gaffer. Pas un bâtisseur de club mais probablement un excellent manager d’équipe de réserve

5. Stratégie de transfert de Woodward – basculer d’une chose à l’autre. Comprend également payer 85 millions de livres sterling pour McGuire – délicieux et essayer d’acheter des superstars prêtes à l’emploi telles que Pogba plutôt que le prochain joueur qui était prêt à utiliser United pour devenir une superstar

4. Moyes donnant à Rooney un nouveau contrat quand il a rejoint le club – quand Fergie avait dit qu’il voulait quitter le club. Une occasion manquée massive de marquer son autorité sur le club et de garder tout le monde sur leurs gardes en vendant Wazza. La première fois, il a été démontré qu’un joueur était plus grand que United.

3. Permettre à Fergie et Gill de prendre leur retraite en même temps – une perte de connaissances incroyable au sommet du club.

2. Moyes remplaçant le personnel de l’arrière-boutique de Fergie par son équipe d’Everton. C’est totalement hilarant – ce que les connaissances ont laissé au club a été expulsé par le nouveau gars. Il n’a jamais dit que ce ne serait peut-être pas une bonne idée de remplacer tout le personnel, le savoir-faire et la culture d’une organisation au succès phénoménal en une seule fois au début de son mandat, et plutôt de les remplacer par des gars qui ont opéré à un niveau beaucoup plus bas .

1. Fergie se brouille avec JP McManus et – finalement, les vend aux Glazers, qui retirent de l’argent au club à un taux de nœuds et vendront finalement la carcasse restante aux Saoudiens.

canard

La tempête parfaite

Je me souviens il n’y a pas si longtemps, les bavardages autour du comment et du pourquoi de la remarquable course de Leicester au titre de Premier League en 2016 et à quel point les coureurs traditionnels étaient fidèles cette saison (bar Spurs, jusqu’à leur fin de saison). Un ensemble de circonstances de fabrication propre à Leicester et de circonstances extérieures a fait en sorte que leur victoire est devenue inévitable.

Avance rapide de 4 ans et la même chose se reproduit, cette fois en faveur de Liverpool. Semaine de match après semaine de match, le pack de «poursuite» absolument incohérent a permis à Liverpool de s’enfuir avec lui, bien au-delà des attentes de toute personne connectée au club. Ce n’est pas pour enlever l’acharnement avec lequel ils ont mis fin à leur attente de 30 ans. Mais la calamité absolue qu’ils laissent dans leur sillage a été risible, et parfois une publicité embarrassante pour The Greatest League in The World (TM). Cela enlève-t-il leur réalisation imminente? Non bien sûr que non. Mais on ne peut pas échapper au fait que cette saison a vu une baisse spectaculaire de la qualité à partir de la 2e place.

Tout cela pour dire que si quelqu’un qui n’est pas en possession du tableau de la ligue vous le demande, sauf à Liverpool à quel point tout le monde a été mauvais cette saison, dites-leur que Newcastle, avec 30 points et actuellement assis en 14e, n’est qu’à 4 points de retard 5e. Oui, 5e.

Mike Ashley cherche actuellement des moyens de limiter cette course possible à la Ligue Europa en ce moment.

James F, BCFC KRO (On nous a volé mercredi soir)

Le transfert le plus cher de l’histoire de la Premier League?

J’ai été choqué de voir le match de Manyoos hier. Pas par le fait qu’ils perdaient 2-0 contre Burnley à Old Trafford, car ce stade ne craint plus aucun adversaire maintenant. J’ai été choqué de voir à quel point Maguire est pauvre. Il était clair depuis un moment qu’il était extrêmement maladroit sur le ballon et encombrant et lent. Il a été embarrassé par Lacazette aux Emirats il y a quelques semaines et laissé par terre. Il a été humilié par Wijnaldum à Anfield en se précipitant pour le ballon et en se faisant muscler, ce qui a donné une grande chance à Mane.

Cependant, il est absolument moyen dans la seule chose à laquelle je m’attendais à ce qu’il soit décent, étant une grosse brute.

Contre Liverpool, il a été absolument manipulé et intimidé par Joe Gomez, 21 ans, puis battu en l’air par Van Dijk. Aujourd’hui, il a fait erreur après erreur après erreur lorsque des balles aériennes sont entrées dans la surface. Choquant de défendre dans les airs quelqu’un qui était apparemment connu pour être sa plus grande force. Et cela n’a rien à voir avec la qualité des défenseurs autour de lui ou le système dans lequel il joue. Tous les exemples que j’ai donnés sont de lui étant exposé dans des situations individuelles et montrant un manque de qualité, de sang-froid et d’intelligence.

Je dois enlever mes chapeaux à Leicester. Ils sont du côté ensoleillé de ce qui doit sûrement être le transfert le plus cher de l’histoire de la Premier League. 80 millions? La démence….

johnnyWicky, Toronto

Je me fiche de tout autre club que le mien, mais si Manchester United ruine le charmant Harry Maguire, je ne leur pardonnerai jamais.

Jeremy Aves

Squumy bum time dans la fenêtre de transfert

Avec le fait que Lyons Dembele reste sur place, Timo Werner se prépare déjà pour son maillot de Liverpool et Cavani veut aller à l’Atletico et probablement prêt à attendre l’été pour faire le mouvement qu’il veut, cela ne semble pas bon pour Chelsea, Man United et Totenham dans leur recherche d’une couverture d’attaquant compétente. En parcourant l’Europe pour trouver des alternatives réalistes et je n’en trouve pas trop, les deux seules que je peux voir de manière réaliste sont Luka Jovic ou krzysztof Piatek. Si l’un des trois parvient à pousser un accord pour un attaquant décent au-dessus de la ligne, il pourrait suffire de décrocher cette 4e place. Quoi qu’il arrive, ça va être intéressant.

Aaron. CFC. Irlande

Mourinho à ses vieux tours

Je vois que Jose est à nouveau à la hauteur de ses vieilles astuces, ça n’allait pas tarder à laisser tomber la façade joyeuse et souriante de Jose. Le monde entier est contre lui et la malchance qu’il continue d’obtenir signifie que rien de mauvais ne peut lui être dû et que tout ce qui est bon doit être un petit miracle pour lui et pour lui seul. Suis-je en train de manquer quelque chose quand Jose gémit La chance des Spurs avec des blessures? Kane a déchiré ses ischio-jambiers, pas facile pour une équipe de perdre son joueur le plus important d’accord, mais toutes les meilleures équipes ont perdu des joueurs importants pendant de longues périodes, puis tout ce qu’il a blessé est un arrière gauche et 2 médians centraux et il se plaint d’avoir aucune option d’attaque. Un rapide coup d’œil au tableau des blessures de Premier League montre 13 équipes avec autant ou plus de blessures que les Spurs.

Je suis sûr que les fans de Steve Bruce et de Newcastle se moqueront de la liste des blessures de Jose. De toute évidence, Jose utilise ses fonctions médiatiques pour envoyer un message à son président pour entrer sur le marché des transferts, la seule façon dont Jose sait comment résoudre un problème. Je connais pas mal de fans des Spurs qui aimeraient que Parrott ait une chance, mais il n’est même pas sur le banc pour Jose.Les rumeurs sont que l’équipe des Spurs n’est pas satisfaite du petit Tottenham de Jose et de nous contre la mentalité mondiale, en particulier après Pochettino débarrasser avec succès les Spurs de ce complexe d’infériorité psychologique. Il a déjà eu une crise avec Rose, Eriksen publiquement mis de côté en disant que son esprit est en mouvement, a déclaré que Ndombele n’était pas assez en forme et Sissoko n’était pas assez discipliné pour jouer au milieu de terrain central. Le gars est un homme qui détruit une balle pour les clubs.

AFC riche

Profitez de la saison…

Pouvons-nous ignorer l’ennui «Ole out» et profiter de la proximité de la bataille de mi-table?

5 équipes sur 30 points

10 équipes à moins de 4 points de la 5e place

10 équipes à moins de 7 points 19e place

Tant de saisons, les derniers tours de matchs sont pleins de caoutchoucs morts, mais celui-ci semble aller jusqu’au fil pour presque toutes les positions sauf les 3 premiers

James, Suisse