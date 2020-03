Ferguson prétend que l’as des Rangers n’est pas assez en forme et n’est pas sûr qu’il soit un joueur d’équipe malgré la victoire – HITC

Dimanche, les Rangers ont repris le chemin de la victoire contre Ross County en SPFL.

Derek Ferguson a affirmé qu’Alfredo Morelos n’était pas assez en forme et qu’il n’était pas un joueur d’équipe après la victoire 1-0 des Rangers contre le comté de Ross dimanche.

Les buts sont tombés à l’eau pour Morelos depuis le début de l’année et il a eu du mal à se retrouver sur la feuille de match alors que les hommes de Steven Gerrard ont enregistré trois points indispensables en SPFL.

S’adressant à BBC Sport, Ferguson a commenté le manque de forme physique et de netteté de Morelos, il a également remis en question le fait qu’il était un joueur d’équipe et qu’il ne pensait pas non plus qu’il était un joueur «techniquement doué».

“En ce qui concerne les raisons pour lesquelles il n’obtient pas les buts, je l’ai en quelque sorte abordé à la mi-temps, je ne pense pas qu’il soit aussi en forme ou aussi précis qu’il devrait l’être”, a déclaré Ferguson à BBC Sport. “Si vous regardez le jeu de Morelos, dans l’ensemble, je pense qu’il s’appuie sur cela.

«Il compte sur cette physicalité et ce pouvoir. On en parle, il est instinctif. Oui. Est-il techniquement doué? Je ne suis pas si sur. Est-ce vraiment un bon joueur d’équipe? Je ne suis pas sûr que ce soit sa force.

«Parfois, il joue ce rôle seul sur la façon dont il est propre et quand il est à son meilleur, au mieux de sa forme, il est une vraie poignée. Mais pour une raison quelconque, que ce soit des choses qui se passent hors du parc, le manager a peut-être perdu un peu de confiance en lui. Pour moi, il ressemble à un joueur qui doit être aimé, mais vous devez en redonner. Et je ne pense pas qu’il l’a fait. “

Bien que la performance n’ait pas été la meilleure pour les Rangers et que Morelos n’ait pas été inscrite sur la feuille de match, une victoire est une victoire pour le Gers, surtout compte tenu de la façon dont certains résultats se sont récemment produits.

La forme sur la scène nationale a frappé un rocher et Steven Gerrard espère que c’est le jeu qui pourra les aider à prendre la forme et la confiance qu’ils souhaitent.

Ils ont des matchs importants à venir, en Ligue Europa et ce match très important de Old Firm contre leurs rivaux amers. Victoires dans ces matchs, cela pourrait tourner leur saison à une période cruciale.

