Ferland Mendy: “La vitesse de jeu de la Liga est la principale différence par rapport à la Ligue 1”

Ferland Mendy a fait ses preuves en tant que formidable joueur défensif après son arrivée de Lyon en Ligue 1 l’été dernier. Après près de huit mois au club, le Français a parlé à RMTV de son adaptation au Real Madrid ainsi que de certaines des principales différences entre le match en Espagne et en France.

En rencontrant Zidane: “La première fois que j’ai rencontré Zidane, nous avons parlé et il m’a accueilli, il m’a dit que je faisais partie de son équipe et que je devais montrer ma valeur, ce qui veut tout dire.”

Comprendre avec Benzema: «Je parle beaucoup à Karim, il me conseille sur beaucoup de choses et me dit où il veut le ballon. Je comprends bien Benzema aussi bien sur le terrain qu’en dehors. J’essaie de faire tout mon possible pour lui fournir le ballon. »

Cette passe contre l’Atletico Madrid: «J’ai coupé à l’intérieur pour libérer Vini. Il a pris le ballon et a couru profondément pour me le passer. J’ai alors vu Karim perdre face à son homme. Je l’ai vu avant de faire la croix et je savais quoi faire. Nous savons tous comment Karim aime y amener le ballon, alors tout s’est parfaitement déroulé. »

La Liga contre la Ligue 1: «La différence est que le niveau est plus élevé ici. Nous travaillons dur à l’entraînement pour atteindre notre apogée et le montrer à chaque match. Je pense que nous jouons plus vite sur le ballon ici – il y a plus de mouvement, plus de course, c’est la principale différence entre la Liga et la Ligue 1. »

Adaptation à Madrid: «Lorsque vous arrivez dans un nouveau club, il est difficile de commencer à courir, mais je pense que je m’améliore à chaque match, et je veux atteindre mon apogée pour donner plus en attaque. En ce moment, je suis plus concentré sur une bonne défense que sur l’avenir. »

le classique: «Mon premier El Clásico était spécial. J’avais joué au Camp Nou avant ce match, mais portant le maillot du Real Madrid, tout est différent. El Clásico ne ressemble à aucun autre match, nous voulons tous gagner ce match. »