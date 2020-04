Fermana, Andreatini: “Près du point de non-retour. Elite C? Ce pourrait être une solution”

Le directeur sportif de Fermana Massimo Andreatini a parlé au Resto del Carlino de l’arrêt dû à l’urgence du Coronavirus et de l’hypothèse de diviser la Serie C en deux (une élite et un semi-pro): “Les garçons sont tous en excellente santé, évidemment nous avons été prudents en les conseillant de ne pas quitter leurs foyers et leurs bons pour s’adapter au strict respect des règles qui a préservé tout le monde du spectre du coronavirus. Ils me demandent continuellement quand et s’ils vont retourner jouer et j’ai l’impression qu’ils veulent retourner sur le terrain. – Andreatini continue – L’élite de Serie C? Cela me semble un retour dans le passé. Penser à cela, cependant, pourrait être la meilleure solution, étant donné la situation qui sera créée une fois terminée, et nous espérons que ce sera la tragédie du coronavirus dès que possible. Nous sommes proches du point de non-retour pour cet espoir que nous décidons immédiatement ce que nous devons faire. ”