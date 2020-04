Fermana, Scrosta: “C’est comme s’ils avaient enlevé un morceau de vie, j’espère reprendre bientôt”

Edoardo Scrosta, défenseur de Fermana, a parlé de l’urgence du Coronavirus et des perspectives d’avenir: “Je voudrais recommencer demain si c’était possible, que nous reprenions le championnat, suspendu lorsque nous donnions des points à tout le monde, ou qu’ils nous disent qu’il va récupérer avec la nouvelle saison. La seule chose que je voudrais est de retourner à l’entraînement et au jeu. Je m’ennuie. Comme s’ils avaient enlevé un morceau de vie. Important, cependant, c’est que tout se termine bientôt et pour le mieux, alors qui décidera ce que nous devons faire “, ses paroles tirées de TuttoC.com.

