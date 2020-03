Fernandes de Man Utd réagit au prix du joueur PL du mois

Date de publication: Lundi 16 mars 2020 3:44

Bruno Fernandes a été couronné joueur de Premier League du mois de février après un début de vie exceptionnel à Manchester United.

L’intérêt estival s’est transformé en une poursuite prolongée de janvier pour le joueur de 25 ans, les géants d’Old Trafford amenant finalement leur homme vers la fin de la fenêtre dans un accord d’une valeur initiale de 55 millions d’euros (46,6 millions de livres sterling).

Uni aurait à peine pu souhaiter un meilleur retour rapide de Fernandes, qui a frappé le terrain en cours d’exécution depuis le passage de l’argent du Sporting Lisbon.

GOSSIP: Man Utd va chercher la star de l’Ajax et…

Les belles performances de l’international portugais en février l’ont vu nommé joueur de la Premier League du mois, ayant également remporté le prix du fan de la PFA pour les meilleurs joueurs et l’honneur individuel du club pour février.

“Depuis que je suis enfant, c’était un rêve de jouer pour Man Utd, et être là à Old Trafford est le plus grand rêve de ma carrière”, a déclaré Fernandes.

«Lorsque vous arrivez dans un nouveau club, vous voulez toujours marquer et le premier but est spécial. Peu importe la façon dont le but est marqué, mais la valeur du but est importante.

“Je suis content de mon départ, mais à partir de maintenant, je dois donner plus, pour être meilleur.”

L’agence de presse PA comprend que Fernandes et ses coéquipiers de United devraient reprendre l’entraînement mardi.

Des précautions sont en place au complexe d’entraînement d’Aon en raison de la pandémie de coronavirus en cours, mais le terrain d’entraînement reste actuellement ouvert.

United a gagné 5-0 contre le LASK jeudi lors d’un match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa joué à huis clos en raison des restrictions de Covid-19 mises en place par le gouvernement autrichien.

Le club attend mardi la réunion de l’UEFA pour connaître les implications de l’épidémie de la maladie sur le calendrier, tandis que les matches de Premier League ont été suspendus initialement jusqu’au début avril.