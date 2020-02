Fernandes déjà handicapé par la sélection Man Utd de Solskjaer

Date de publication: samedi 1er février 2020 9h15

Ole Gunnar Solskjaer a obtenu sa première grande décision dès aujourd’hui. Le patron de Manchester United n’a pas perdu de temps pour Bruno Fernandes dans son camp et le nouveau milieu de terrain a fait un début encourageant dans la vie en Premier League. Mais Solskjaer a suivi sa sélection de titres avec une série d’appels qui ne calment pas les craintes autour d’Old Trafford qu’Ed Woodward n’est pas le seul individu incapable de faire le travail pour lequel il est si généreusement payé.

United souffla et souffla contre une équipe de loups qui semblait étrangement content de prendre un point de retour à Old Trafford quand trois étaient bien à leur portée. Le fait que les hôtes aient travaillé n’a rien de surprenant étant donné les options disponibles pour Solskjaer et l’incapacité de la hiérarchie unie à remédier correctement aux faiblesses de l’équipe avec un plan de recrutement avisé et cohérent. Mais le manager devrait tirer le meilleur parti d’une mauvaise situation et lors de la visite des Wolves, c’était encore une fois au-delà du Norvégien.

L’inclusion de Fernandes était une évidence étant donné le manque de qualité parmi les alternatives de Solskjaer. Si ces lacunes avaient échappé au nouveau garçon avant de signer sur la ligne pointillée, de sa position au plus profond de lui, Fernandes ne serait que trop conscient du fardeau qu’il devait porter jusqu’à ce que United brise ses mauvaises habitudes sur le marché des transferts.

Solskjaer a entouré Fernandes avec Fred, Andreas Pereira et Juan Mata, les trois footballeurs techniques bien rangés maudits avec des niveaux de pénétration différents.

Fred a continué son élévation récente de misérable à quelque part approchant compétent avec un affichage industrieux à la base du milieu de terrain de Solskjaer. Le Brésilien était en grande partie chargé de protéger Harry Maguire et Victor Lindelof des bris rapides des Wolves et les défenseurs centraux des États-Unis étaient généralement bien protégés.

Avec la porte arrière fermée sinon verrouillée, United a malheureusement échoué une fois de plus à trouver un moyen par l’arrière-garde des Wolves. Il s’agissait d’une réunion où les deux parties espéraient que l’autre pourrait prendre l’initiative afin que l’une ou l’autre puisse la combattre. United a au moins tenté de se tenir à distance, mais a échoué. Les loups semblaient capables mais peu disposés.

Ce n’est pas nouveau pour United. Alors que Solskjaer insiste pour se concentrer sur la contre-attaque du football, peut-être l’approche la plus simple pour contrer, il y aura beaucoup plus de ces jours à Old Trafford. Fernandes peut limiter légèrement ce nombre, mais seul, l’intrigant du Portugal ne peut pas porter United.

Bruno Fernandes sur les débuts de #MUFC.

La plupart des passes (88), des demi-passes adverses (70) et des tirs (5) que tout autre joueur sur le terrain.

Défensivement, il a contribué 2 plaqués, 3 dégagements et a récupéré le ballon 6 fois.

Mais il a aussi perdu le ballon 26 fois. pic.twitter.com/x8VUD8g0zu

– Shamoon Hafez (@ShamoonHafez) 1 février 2020

Dans sa première moitié de football en Premier League, Fernandes a reconnu la nécessité de parler et de diriger Pereira et Daniel James à travers leur travail, car ni eux ni Solskjaer ne semblent sûrs d’eux. Pour des raisons connues seulement du patron de United, il semble avoir demandé à James, le seul joueur de l’attaque United qui peut obtenir à l’extérieur d’un défenseur, de jouer à travers le canal intérieur pour permettre à Luke Shaw, l’un des moins de la Premier League menaçant des arrières latéraux, pour essayer à la place.

C’était une histoire similaire à droite. Juan Mata peut être excusé d’avoir été attiré à l’intérieur car il n’y a pas ou peu d’espoir que le vétéran espagnol prenne le chemin d’un défenseur. Mais lorsque Mata se rapproche d’Anthony Martial, il avance Aaron Wan-Bissaka qui, comme Shaw, offre terriblement peu dans un sens offensif.

Pourquoi Shaw a commencé avant Brandon Williams et pourquoi il pourrait à tout moment pendant le reste de la saison reste à déterminer. Le jeune United a offert le genre de menace que Shaw offrait à Southampton, le rythme et la pénétration qui ont fait payer à United 30 millions de livres sterling il y a cinq ans et demi, mais il semble avoir abandonné le défenseur.

Si Solskjaer s’inquiétait pour Adama Traoré – pourquoi ne le serait-il pas? – alors le patron de United aurait dû savoir qu’il pouvait faire confiance à Williams après les deux batailles de l’adolescent en FA Cup contre la centrale des Wolves le mois dernier. La préférence pour Shaw était la dernière d’une gamme croissante de sélections trop prudentes.

Solskjaer a également manqué de nous ou de courage – ni l’un ni l’autre – pour changer Pereira. Le manager a reconnu que Pereira avait du mal au premier semestre mais plutôt que de changer de personnel alors qu’il modifiait la forme de United, il a plutôt mis la cheville carrée brésilienne dans la prise ronde à gauche de United. Pereira n’est pas maintenant, ni ne sera jamais un joueur large, pas capable de servir une attaque avec l’intention de la Ligue des champions. Tout le monde, sauf Solskjaer, semble le reconnaître et son retrait quand il est arrivé était un quart du match trop tard au moment où il a été remplacé par Mason Greenwood avec 19 minutes à jouer.

Ensuite, il y a Anthony Martial. Solskjaer n’a pas d’autre choix que de jouer le Français étant donné son manque d’alternatives frappantes, au moins jusqu’à ce qu’Odion Ighalo arrive et prouve qu’il est apte – digne d’une autre affaire – United duty. Ighalo, cependant, juste avec l’injection d’un peu d’agitation pourrait s’avérer être une mise à niveau de Martial qui, une fois de plus, menait la ligne apparemment sous l’impression qu’il rendait service à tout le monde.

Des visages familiers de United, nous n’avons rien appris. Fernandes a été le point d’intrigue, cependant, et la nouvelle signature, d’abord dans un rôle plus avancé avant d’être amenée plus profondément pour faire avancer United en seconde période, a montré qu’il pouvait fournir une étincelle qui manquait tellement à United. Mais ce quatuor autour de lui ne risque jamais de prendre feu, peu importe la chaleur de Fernandes.

Ian Watson